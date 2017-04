Filmi Seyretmek Yerine Yaşatan Deneyim

İnternet servis sağlayıcı XFINITY ve The Fate of the Furious filminin iş birliği ile yapılan çalışmada, seçilen hayranlara filmden bir sahne neredeyse birebir olarak yaşatıldı.

Film tanıtımı ve hatta filmlere girilen markalarla birlikte sponsorluk işleri giderek daha yaratıcı bir hal alıyor. Fast and Furious 8 (evet, sekiz) için internet servis sağlayıcı XFINITY ile yapılan iş birliği oldukça eğlenceli bir işe sebep olmuş. Universal yapımı The Fate of the Furious için yapılan çalışmada, Goodby Silverstein & Partners çalışmaya katılanlara unutamayacakları anlar yaşatmış.

Çalışma için önce 2 hayran seçilmiş ve onlara ön gösterim daveti yollanmış. Hayranlar mekana gelince, filmi otomobillerin içinden izleyeceklerini görmüşler. Olabilir tabii, Fast and Furious sonuçta, iki otomobilin lafı mı olur, filmle bağlantılı bir seyir keyfi olması amacıyla yapılmıştır diye düşünerek, otomobillere yerleşmişler. Ancak, işler film gösterimi başlayınca değişmeye de başlamış. Yanlarına oturan sürücüler, filmdeki kontak çevirme anıyla paralel bir şekilde otomobillerin kontağını çevirmiş. "Aaa sen mi çalıştırdın, noluyoruz?" demeye kalmadan da ellerine tutulan kaskı kafalarına oturtur oturmaz, aynı filmdeki gibi gazlayıp gitmişler.

Sonrası tam bir cümbüş... filmdeki sahnede olan her şey dışarıya da kurulmuş. Otomobiller filmde çiçekçinin vitrinine giriyorsa, gerçekte de girmiş. O kovalamaca, otomobille hız yapma sahneleri aynen canlandırmış. Tabii zavallı hayranlar da çığlık çığlığa, hem heyecanlanmış, hem eğlenmiş.

Yönetmen Jeff Tremaine tarafından tek seferde çekilen film için günlerce prova yapılmış. Her şeyin hatasız gitmesi için defalarca denenmiş. Çekimde kullanılan otomobiller filmdekilerin aynısı, hatat kullanan sürücüler bile filmin dublörleri.

Eğlenceli iş.... Sanki filmin tanıtımı gibi duruyor ama değil. Sonunda Xfinity'e bağlanıyor ve "İşte giga hızda internet bu demek" gibi bir mesajla bitiyor internette bu çalışmayı tanıtan film. Bence bu son kısım çalışmayı biraz sallantıya sokuyor çünkü pek de bağlanmıyor o şekilde, biraz zorlama duruyor ama olsun.

Görsel: YouTube