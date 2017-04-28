Filmi Seyretmek Yerine Yaşatan Deneyim
İnternet servis sağlayıcı XFINITY ve The Fate of the Furious filminin iş birliği ile yapılan çalışmada, seçilen hayranlara filmden bir sahne neredeyse birebir olarak yaşatıldı.
Film tanıtımı ve hatta filmlere girilen markalarla birlikte sponsorluk işleri giderek daha yaratıcı bir hal alıyor. Fast and Furious 8 (evet, sekiz) için internet servis sağlayıcı XFINITY ile yapılan iş birliği oldukça eğlenceli bir işe sebep olmuş. Universal yapımı The Fate of the Furious için yapılan çalışmada, Goodby Silverstein & Partners çalışmaya katılanlara unutamayacakları anlar yaşatmış.
Çalışma için önce 2 hayran seçilmiş ve onlara ön gösterim daveti yollanmış. Hayranlar mekana gelince, filmi otomobillerin içinden izleyeceklerini görmüşler. Olabilir tabii, Fast and Furious sonuçta, iki otomobilin lafı mı olur, filmle bağlantılı bir seyir keyfi olması amacıyla yapılmıştır diye düşünerek, otomobillere yerleşmişler. Ancak, işler film gösterimi başlayınca değişmeye de başlamış. Yanlarına oturan sürücüler, filmdeki kontak çevirme anıyla paralel bir şekilde otomobillerin kontağını çevirmiş. "Aaa sen mi çalıştırdın, noluyoruz?" demeye kalmadan da ellerine tutulan kaskı kafalarına oturtur oturmaz, aynı filmdeki gibi gazlayıp gitmişler.
Sonrası tam bir cümbüş... filmdeki sahnede olan her şey dışarıya da kurulmuş. Otomobiller filmde çiçekçinin vitrinine giriyorsa, gerçekte de girmiş. O kovalamaca, otomobille hız yapma sahneleri aynen canlandırmış. Tabii zavallı hayranlar da çığlık çığlığa, hem heyecanlanmış, hem eğlenmiş.
Yönetmen Jeff Tremaine tarafından tek seferde çekilen film için günlerce prova yapılmış. Her şeyin hatasız gitmesi için defalarca denenmiş. Çekimde kullanılan otomobiller filmdekilerin aynısı, hatat kullanan sürücüler bile filmin dublörleri.
Eğlenceli iş.... Sanki filmin tanıtımı gibi duruyor ama değil. Sonunda Xfinity'e bağlanıyor ve "İşte giga hızda internet bu demek" gibi bir mesajla bitiyor internette bu çalışmayı tanıtan film. Bence bu son kısım çalışmayı biraz sallantıya sokuyor çünkü pek de bağlanmıyor o şekilde, biraz zorlama duruyor ama olsun.
Künye:
Reklamveren: Comcast/Xfinity
Reklam Ajansı: Goodby Silverstein & Partners
Yaratıcı Grup Başkanı: Margaret Johnson
Yaratıcı Yönetmen: Jeff Gillette, Jens Waernes, Jon Wolanske
Yardımcı Yaratıcı Yönetmen: Rohan Cooke and Laura Petruccelli
Reklam Yazarı: Laura Petruccelli and Craig Shervin
Sanat Yönetmeni: Rohan Cooke, Charles Lee and Louis Xinran Li
Yayın Direktörü: Tod Puckett
Yönetici Yayın Yapımcısı: James Horner
Yayın Yapımcısı: Stephanie DeNatale
Yayın Yapım Yardımcısı: Samantha Tarde
Müşteri Grup Direktörü: Jason Bedecarre
Müşteri Direktörü: Georgia Newton
Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Perry Kayla Fox
Marka Stratejisi Grup Yöneticisi: John Thorpe
Marka Strateji Yöneticisi: Andrew Mak
İş İlişkileri Yöneticisi: Judy Ybarra
Yapım Şirketi: HeLo
Yönetmen: Jeff Tremaine
Yönetici Yapımcı: Justin Moore-Lewy
Gorilla FlicksYönetici Yapımcı: Shanna Newton
Yönetici Yapımcı: Andrew Oppenheimer
Uygulayıcı Yapımcı: Tina Nakane
Görüntü Yönetmeni: Wyatt Troll
Yapım Tasarım: Robb Buono
SFX Süpervizörü: Jim Schwalm
Stunt Koordinatörü: Oakley Lehman
Kurgu: Cut+Run
Kurgucu: Editor: Pete Koob
Yardımcı Kurgucu: Christopher Kasper and Andy Berner
Yönetici Yapımcı: Deanne Mehling
Yapımcı: Sara Stasinos
Renklendirme: Company 3
Renklendirmeci: Sean Coleman
Yapımcı: Matt Moran
Online: CT-SF
Yönetici Yapımcı: Melanie Bass
Yapımcı: Felicia Libby
Flame Sanat: Zac Dych and David Valencic
Ses Tasarım: LSD
Ses Tasarımcı: Michael Anastasi
Miksaj: Lime
Ses Miksaj: Rohan Young
Ses Yardımcısı: Ben Tomastik
Yapımcı: Kayla Phungglan
Yönetici Yapımcı: Susie Boyajan
Canlandırma: Natasha Candelaria
Yaratıcı Yönetmen: Mike Landry
Yönetici Post Yapımcı: John Dutton
Post Prodüksiyon Yönetmeni: Michael Damiani
Görsel: YouTube