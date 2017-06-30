Film Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]
Cannes Lions Film kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.
Akbank ve Bigumigu, 17 -24 Haziran tarihlerinde Cannes Lions'dan bildiriyor.
Cannes Lions haberlerinin tümü için tıklayın..
Grand Prix
WE'RE THE SUPERHUMANS
CHANNEL 4
BLINK PRODUCTIONS, London / 4CREATIVE, London
Gold Lion
JACKIE
HEINEKEN
PUBLICIS ITALY, Milan
5 YEAR PLAN
OLD SPICE
WIEDEN+KENNEDY, Portland
DA DA DING
NIKE DELHI
WIEDEN+KENNEDY, Delhi
WHAT ARE GIRLS MADE OF?
NIKE
WIEDEN+KENNEDY AMSTERDAM
UNLIMITED COURAGE
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland
UNLIMITED YOUTH
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland
UNLIMITED WILL
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland
THE TRUTH IS HARD TO FIND: HICKS
THE NEW YORK TIMES
DROGA5, New York
THE TRUTH IS HARD TO FIND: DENTON
THE NEW YORK TIMES
DROGA5, New York
HALLOWEEN - TV
BURNS & SMILES
TBWA\PARIS
CAPTURE VERENA
INTERNATIONAL CO., LTD.
McCANN WORLDGROUP, Bangkok
EVAN
SANDY HOOK PROMISE
BBDO NEW YORK
THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE
DONATE LIFE
THE MARTIN AGENCY, Richmond
HOLLYWOOD REJECTS FRENCH FILMS
ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR
OGILVY & MATHER SINGAPORE
PITCHING FRENCH FILMS TO HOLLYWOOD
ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR
OGILVY & MATHER SINGAPORE
BEYOND MONEY
SANTANDER BANK
MRM//McCANN SPAIN, Madrid
CADBURY
PRE-JOY MONDELEZ
OGILVY & MATHER JOHANNESBURG