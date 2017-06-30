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Film Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions Film kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.

Grand Prix


WE'RE THE SUPERHUMANS
CHANNEL 4
BLINK PRODUCTIONS, London / 4CREATIVE, London

Gold Lion


JACKIE
HEINEKEN
PUBLICIS ITALY, Milan


5 YEAR PLAN
OLD SPICE
WIEDEN+KENNEDY, Portland


DA DA DING
NIKE DELHI
WIEDEN+KENNEDY, Delhi


WHAT ARE GIRLS MADE OF?
NIKE
WIEDEN+KENNEDY AMSTERDAM


UNLIMITED COURAGE
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland


UNLIMITED YOUTH
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland


UNLIMITED WILL
NIKE
WIEDEN+KENNEDY, Portland


THE TRUTH IS HARD TO FIND: HICKS
THE NEW YORK TIMES
DROGA5, New York


THE TRUTH IS HARD TO FIND: DENTON
THE NEW YORK TIMES
DROGA5, New York


HALLOWEEN - TV
BURNS & SMILES
TBWA\PARIS


CAPTURE VERENA
INTERNATIONAL CO., LTD.
McCANN WORLDGROUP, Bangkok


EVAN
SANDY HOOK PROMISE
BBDO NEW YORK


THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE
DONATE LIFE
THE MARTIN AGENCY, Richmond


HOLLYWOOD REJECTS FRENCH FILMS
ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR
OGILVY & MATHER SINGAPORE

PITCHING FRENCH FILMS TO HOLLYWOOD
ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR
OGILVY & MATHER SINGAPORE


BEYOND MONEY
SANTANDER BANK
MRM//McCANN SPAIN, Madrid


CADBURY
PRE-JOY MONDELEZ
OGILVY & MATHER JOHANNESBURG

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