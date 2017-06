Film Kategorisinde Ödül Kazanan İşler [Cannes Lions 2017]

Cannes Lions Film kategorisinde kazanan iş ve ajanslar açıklandı.

Grand Prix





WE'RE THE SUPERHUMANS

CHANNEL 4

BLINK PRODUCTIONS, London / 4CREATIVE, London

Gold Lion





JACKIE

HEINEKEN

PUBLICIS ITALY, Milan





5 YEAR PLAN

OLD SPICE

WIEDEN+KENNEDY, Portland





DA DA DING

NIKE DELHI

WIEDEN+KENNEDY, Delhi





WHAT ARE GIRLS MADE OF?

NIKE

WIEDEN+KENNEDY AMSTERDAM





UNLIMITED COURAGE

NIKE

WIEDEN+KENNEDY, Portland





UNLIMITED YOUTH

NIKE

WIEDEN+KENNEDY, Portland





UNLIMITED WILL

NIKE

WIEDEN+KENNEDY, Portland





THE TRUTH IS HARD TO FIND: HICKS

THE NEW YORK TIMES

DROGA5, New York





THE TRUTH IS HARD TO FIND: DENTON

THE NEW YORK TIMES

DROGA5, New York





HALLOWEEN - TV

BURNS & SMILES

TBWA\PARIS





CAPTURE VERENA

INTERNATIONAL CO., LTD.

McCANN WORLDGROUP, Bangkok





EVAN

SANDY HOOK PROMISE

BBDO NEW YORK





THE WORLD'S BIGGEST ASSHOLE

DONATE LIFE

THE MARTIN AGENCY, Richmond





HOLLYWOOD REJECTS FRENCH FILMS

ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR

OGILVY & MATHER SINGAPORE

PITCHING FRENCH FILMS TO HOLLYWOOD

ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR

OGILVY & MATHER SINGAPORE





BEYOND MONEY

SANTANDER BANK

MRM//McCANN SPAIN, Madrid





CADBURY

PRE-JOY MONDELEZ

OGILVY & MATHER JOHANNESBURG