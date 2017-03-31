Film İzlerken O Telefonu Yavaşça Elinden Bırak!

36. İstanbul Film Festivali için hazırlanan tanıtım filmi; küçük ekranlara olan bağımlılığımızla dalga geçerek filmin sinemada izleneceğini hatırlatıyor.

36. İstanbul Film Festivali başlamak üzere, 5-16 Nisan tarihleri arasında yüzlerce film bizi bekliyor. Ve her yıl olduğu gibi bu yıl da festival; dikkat çekici bir tanıtım filmiyle tanıtılıyor. TBWA İstanbul tarafından hazırlanan film; küçük ekranlardan kafamızı kaldırıp sinemaya girme zamanının geldiğini hatırlatıyor.

Film, telefon ve bilgisayarlarımızda seyrettiğimiz şeyler üzerine. Videolar, mimler, komiklikler; gökkuşağı kusan kızlar, dans eden kediler, davul çalan şempanzeler... Ve hatta filmler, küçücük ekranlardan seyretmeye çalışırken pil bitmesi, yandakinin rahatsız etmesi, evdeki sesler gibi çeşitli nedenlerle seyredemediğimiz filmler... Tüm bunları bir kenara bırak, kafayı kaldır ve sinemaya gel, filmlerle arana hiçbir şey girmesin diyor filmimiz.

Filmin görsel dili, internet dünyasından, o kültürden konuşuyor. Hemen görür görmez tanıyacağımız internet sembolleri, artık kültleşmiş imajlar (gökkuşağı kusmak, Snapchat köpeği, saykodelik kediler gibi) ve bozulmalar, çizilmelerle internetle yatıp internetle kalkan kuşağa hayli tanıdık.

#istfilmfest17 ve #kaldırkafanı etiketleriyle sosyal medyada desteklenen kampanya tv ve dijitalin yanı sıra açık hava ve basında da yayına giriyor.









Künye:

Reklamveren: İstanbul Kültür Sanat Vakfı

Reklamveren yetkilisi: İrem Akev, Kerem Ayan, Meriç Yirmili

CCO: İlkay Gürpınar

Kreatif Direktör: Arkın Kahyaoğlu

Yaratıcı Ekip: Yiğit Karagöz, Bilge Tekin

Marka Ekibi: Ayşe Erdoğan, Beste Erener, Tuğçe Asrak, Ceren Kaban

CSO: Toygun Yılmazer

Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik

Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli

Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin, Ceren Özen, Lerzan Kuzgun

Prodüksiyon Şirketi: Anima

Post - Prodüksiyon Şirketi: Anima

Yönetmen: Elif Kalkan

Müzik Düzenleme: FFW Creative Audio



Görsel: İstanbul Film Festivali