Film İzlerken O Telefonu Yavaşça Elinden Bırak!
36. İstanbul Film Festivali için hazırlanan tanıtım filmi; küçük ekranlara olan bağımlılığımızla dalga geçerek filmin sinemada izleneceğini hatırlatıyor.
36. İstanbul Film Festivali başlamak üzere, 5-16 Nisan tarihleri arasında yüzlerce film bizi bekliyor. Ve her yıl olduğu gibi bu yıl da festival; dikkat çekici bir tanıtım filmiyle tanıtılıyor. TBWA İstanbul tarafından hazırlanan film; küçük ekranlardan kafamızı kaldırıp sinemaya girme zamanının geldiğini hatırlatıyor.
Film, telefon ve bilgisayarlarımızda seyrettiğimiz şeyler üzerine. Videolar, mimler, komiklikler; gökkuşağı kusan kızlar, dans eden kediler, davul çalan şempanzeler... Ve hatta filmler, küçücük ekranlardan seyretmeye çalışırken pil bitmesi, yandakinin rahatsız etmesi, evdeki sesler gibi çeşitli nedenlerle seyredemediğimiz filmler... Tüm bunları bir kenara bırak, kafayı kaldır ve sinemaya gel, filmlerle arana hiçbir şey girmesin diyor filmimiz.
Filmin görsel dili, internet dünyasından, o kültürden konuşuyor. Hemen görür görmez tanıyacağımız internet sembolleri, artık kültleşmiş imajlar (gökkuşağı kusmak, Snapchat köpeği, saykodelik kediler gibi) ve bozulmalar, çizilmelerle internetle yatıp internetle kalkan kuşağa hayli tanıdık.
#istfilmfest17 ve #kaldırkafanı etiketleriyle sosyal medyada desteklenen kampanya tv ve dijitalin yanı sıra açık hava ve basında da yayına giriyor.
Künye:
Reklamveren: İstanbul Kültür Sanat Vakfı
Reklamveren yetkilisi: İrem Akev, Kerem Ayan, Meriç Yirmili
CCO: İlkay Gürpınar
Kreatif Direktör: Arkın Kahyaoğlu
Yaratıcı Ekip: Yiğit Karagöz, Bilge Tekin
Marka Ekibi: Ayşe Erdoğan, Beste Erener, Tuğçe Asrak, Ceren Kaban
CSO: Toygun Yılmazer
Genel Müdür Yardımcısı, Stratejik Planlama: Tuğyan Çelik
Stratejik Planlama Ekibi: Ceren Şehitoğlu, Can Değerli
Prodüksiyon Ekibi: Ceyda Kayaçetin, Ceren Özen, Lerzan Kuzgun
Prodüksiyon Şirketi: Anima
Post - Prodüksiyon Şirketi: Anima
Yönetmen: Elif Kalkan
Müzik Düzenleme: FFW Creative Audio
Görsel: İstanbul Film Festivali