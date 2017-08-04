​Filizlenmiş Eşyalar

Camille Kachani, oyuncu bir yaklaşımla ağacın eşyalar üzerinde egemenliğini ilan ettiği heykeller yaratıyor.

Lübnan-Brezilya kökenli sanatçı Camille Kachani, eşyalarda ağacın karakterini baskın hale getiren heykeller yaratıyor.



Camille Kachani; sandalye, raf, mala, kürek, tırmık, çekmece, kitap gibi günlük yaşamımızın parçası olan çoğunlukla ağaçtan yapılma objeleri, yarı eşya-yarı ağaç formunda yeniden inşa ederek oyuncu bir yaklaşım sergiliyor. Kachani’nin çalışmalarında ağaç, objeler üzerinde hakimiyetini ilan ederek, oyulma ve şekillendirilme sürecini tersine çeviriyor ve özüne dönmeye çalışıyor. Böylece eşyayı kullanılamaz hale getiriyor. Sanatçı malzeme olarak ağacın yanı sıra, yapay yaprak, tel ve plastik gibi karışık malzeme kombinasyonları kullanıyor.

Kachani’nin güncel çalışmalarını Instagram aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Görsel: Camille Kachani