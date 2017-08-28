Seletti ve Studio Job, MAISON&OBJET Paris 2017 fuarı için iş birliği yaparak fast food temalı mobilyalar tasarladı.

Tasarım ofisleri Seletti ve Studio Job bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek MAISON&OBJET Paris fuarı için iş birliği yaparak fast food konseptli bir mobilya serisi hazırladı. Koleksiyonda Amerikan popüler kültürünün ikonik yiyeceklerinden oluşan 2 ayrı mobilya bulunuyor.

Fast food mobilyalar, açık bir sosisli sandviçle yaratılmış bir koltuktan ve yine açık duran hamburger formundaki bir kanepeden oluşuyor. Domates ve salatalık dilimi şeklindeki yastıklar tasarımlara canlı renkleriyle hareket katmış. Sosis, belinizi rahat ettirecek uzun bir yastık rolündeyken, kanepedeki turşu da yine bel ya da kol için bir dayanak potansiyeli taşıyor.

Seletti ve Studio Job’un ilk iş birliği çalışması Viktorya döneminden etkilenen endüstriyel bahçe mobilyaları tasarlamalarıyla başlamış. O gün bugündür birlikte tasarladıkları parçaları UN_LIMITED EDITIONS koleksiyonuna dahil ediyorlar ve fast food mobilyalar da bu koleksiyonun en yeni parçaları. Seletti'nin sıra dışı projelere olan tutkusuyla Stüdyo Job’un yaratıcı yaklaşımı iyi bir ikili olmalarını sağlıyor.



Görsel: Instagram