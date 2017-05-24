Farklı Şehirlerden Farklı Kokular Bir Arada

Tren şirketi Thalys için yapılan yerleştirmede 4 farklı şehrin farklı bölgelerinden elde edilen özel kokular tüplere konularak sergilendi.

Fransız tren şirketi Thalys, daha önce insanlara şehrin seslerini dinlettiği bir açıkhava kampanyasıyla gündeme gelmişti. Bu seneki çalışmasında ise bir şehri kendine özgü yapan öğelerden bir diğerini kullanıyor: Şehrin kokuları. Reklam ajansı Rosapark tarafından yaratılan ve Brüksel'de 12 - 14 Mayıs tarihleri arasında sergilenen çalışma, bildik bir açıkhava kampanyası değil; koku odaklı bir yerleştirme, hatta belki de çalışmayı trenle gidilebilecek yerleri tanıtan sıradışı bir seyahat acentesi olarak tanımlamak daha doğru...

Bu ilginç yerleştirme için Paris, Brüksel, Köln ve Amsterdam'ın çeşitli yerlerinden elde edilen simgesel kokular Drom Laboratuvarları ve parfüm danışmanı Elisabeth Carre önderliğinde parfüme dönüştürülmüş. Sonrasında ise bu parfümler özel boncuklara sürülerek gökkuşağı renklerinde tüplere konulmuş ve asılmış. Sonuç olarak da her şehir için 16'şar eşsiz parfüm içeren 752 tüp ile insanlara rengarenk bir görsellik içinde şehirleri koklayabilecekleri benzersiz bir deneyim sunulmuş.

Tüplerin hepsi numaralı olduğundan ziyaretçiler tüplerdeki kokuları istedikleri gibi koklayıp sonrasında yerleştirmenin etrafındaki haritalar aracılığıyla kokunun nereden geldiğine ve neyin kokusu olduğuna dair bilgi edinebilmiş. Kokular çok çeşitli ve şehre özgü detayları yakalıyor: Magritte Müzesi'nden bir pipo, Köln Katedrali'nin tören sonrası kokusu, Brüksel'den waffle, Paris'teki bal arılarının balı, laleler, havuzlar, baharatlar... Dolayısıyla ziyaretçiler; bir tüpte bir Paris kafesindeki tereyağlı kızarmış ekmeklerin, bir tüpte Amsterdam'daki Seks Müzesi'ndeki lateks kıyafetlerin, birinde Köln'deki stadyumdaki çimenlerin kokusunu içlerine çekip o şehri fotoğraflardan görmek yerine, daha duyusal bir biçimde tanıma şansı yakalamışlar.

Yapılan bu yerleştirme sadece bir yerleştirme olarak da kalmamış. Gerçek bir seyahat acentasının yapacağı gibi; tabletiyle sergi alanında bulunan bir görevli, ziyaretçilere şehirler hakkında daha fazla bilgi verirken, isteyenlerin rezervasyonlarını da o anda gerçekleştirmiş.

"Scents of the City" adını taşıyan ve aslında sene başında Paris'te başlayan daha büyük bir kampanyanın bir ayağı olan bu çalışma; Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda'da kanaat önderleri ve basın mensuplarına özel bir etkinlikle tanıtılmış. Çalışma ayrıca sinemalarda ve dijital ortamda yayına giren bir filmle de destekleniyor.

Koku meselesi mühim zira biliniyor ki, koku hafızası en güçlü hafıza. Dolayısıyla bir şehri tanıtmak veya hatırlatmak için kokuları kullanmak çok sağlam bir iç görü. İnsan İstanbul'dan hangi kokular olurdu diye düşünmeden edemiyor. Boğaz? Simit? Kokoreç?

Künye:

Reklamveren: Thalys

Reklam Ajansı: Rosapark, Paris

Kurucular: Jean François Sacco, Jean Patrick Chiquiar, Gilles Fichteberg

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jean-François Sacco

Yaratıcı Yönetmen: Mark Forgan, Jamie Standen

Sanat Yönetmeni: Mark Forgan, Blanche Depondt

Reklam Yazarı: Jamie Standen

TV Yapım: Adélaïde Samani

Film Yapım: Birth

Ses: Schmooze

Görsel: YouTube