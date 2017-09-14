Faig Ahmed'in Glitch Halıları İsveç Tekstil Müzesi'nde

Faig Ahmed, İsveç Tekstil Müzesi'ndeki kişisel sergisi Equation ile ilk kez bir İskandinav ülkesinde sergi açmış oldu.

Geleneksel Azerbaycan, Türkiye, İran, Hindistan ve Kafkas halılarını dokurken onlara dijital bozulma efekti uygulayan Faig Ahmed’in çalışmaları tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Öyle ki dünyanın en ilginç 10 tekstil sanatçılarından biri olarak nitelendiriliyor. Geleneksel sembolleri parçalara ayıran ve orijinal kompozisyonlara dönüştüren çağdaş sanatçı, New York’taki Source Code sergisinin ardından İsveç’in Borås şehrinde bulunan tekstil müzesinde de solo bir sergiye imza atıyor. Equation (denklem) isiml sergi, 24 Eylül’e kadar sürecek.

Equation, Azerbaycan doğumlu sanatçı Faig Ahmed’in İskandinav ülkelerindeki ilk sergisi. Dolayısıyla Ahmed mekana özel yerleştirmeler ve daha önce denemediği bozulma efektleri denemiş. Hatta bitmemiş bir halıyla birlikte dokuma tezgahını da sergilediği görülüyor. Müzenin küratörü Medeia Ekner, Faig Ahmed’in sanatının herhangi bir soruya cevap vermediğini, bizzat soruyu teşkil ettiklerini vurguluyor. Sembollerle kaplı oryantal halılar, yalnızca desenleri aracılığıyla bile kolektif bilinçle bağ kuran hikayeler oluşturabiliyor. Budizm ve İslam sembollerini, Avrupa ve İskandinav mitolojisini dahi içerdiklerini görmek mümkün. Ahmed, bu gelenekler, ritüeller ve semboller arasında saygıyla geziniyor. Elbette geçtiğimiz yıl sonbaharda İsveç'e yaptığı ziyaret sırasında İskandinav geleneklerini ve desenlerini keşfetmesi de çalışmalarında önemli rol oynamış. Sergide; sanat, bilim ve metafizik muhteşem üç boyutlu yerleştirmelerle birbirine bağlanmış. Desenler bozulmaya uğratılmış, parçalanmış, fethedilmiş, ele geçirilmiş, yıkılmış ve bu yolla yeni hikayeler yaratılmış.



Faig Ahmed’in İsveç Tekstil Müzesi’ndeki Equation sergisi, tekstil sanatına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 24 Eylül’e kadar sürecek sergi aynı zamanda Crossover (12-19 Eylül) adlı uluslararası tekstil sanatı festivali ve konferansının bir parçası olarak planlanmış.

Fotoğraflar: Jan Berg