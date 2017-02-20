Facebook'un Sizi İzleme Yöntemiyle Kendinizi Tanıyın​​

Hang Do Thi Duc tarafından geliştirilen Data Selfie, Facebook'ta yaptıklarımızın nasıl veriye dönüştüğünü ve karakterimiz hakkında ipuçları içerdiğini görmemizi sağlayan bir Chrome eklentisi.

Dijital dünyada var olmak ve ismimizi, kimliğimizi bir markaya dönüştürmek günümüzdeki yegane misyonlar arasında yer alıyor. Takma isimler yerine gerçek kimliğimizle var olmamız da birçok sosyal mecrada yer alıp bunlarla takipçiler üzerinde bir algı yaratmamız da özünde aynı gayeye hizmet ediyor. Biz kendi isteğimizle özel bilgilerimizi paylaşırken, üretilen bu veri teknoloji devleri için adeta bir altın madenini temsil ediyor.

Vietnam kökenli Alman araştırmacı Hang Do Thi Duc, Facebook'un kişisel veri toplama mekanikleri üzerinden giderek aynada dijital personamızı görmemizi sağlayan Data Selfie isimli Chrome eklentisi geliştirdi. Data Selfie'yi tarayıcımıza yüklediğimiz zaman Facebook'tayken okuduğumuz, beğendiğimiz, tıkladığımız ve hatta durum güncellemesi olarak yazdığımız veriyi yerel olarak depoluyor ve istediğimiz zaman analiz etmemizi sağlıyor. Yani Facebook ne yapıyorsa onu yapıyor.

Facebook'u açtığımız zaman okuduğumuz gönderiler, televizyonda zaplarkenki gibi okumadan geçtiğimiz içerikler, tıkladığımız bağlantılar ve hatta "paylaşmasak dahi" durum güncellemesi olarak yazdığımız şeyler Facebook'a raporlanıyor. Ve Facebook bunları bize daha iyi reklamlar göstermek için kullanıyor. Bunun ötesinde neler yaptığı ise bir nevi muamma.

Regina Flores Mir ile Do Thi Duc'ın birlikte geliştirdiği Data Selfie, yüzleşmek istemediğimiz bir dünyaya giriş yapısı oluyor. Çünkü paylaştığımız veriyi IBM Watson ve Cambridge Üniversitesi'nden temin edilen doğal dil işleme ve makine öğrenme algoritmaları yardımıyla anlamlandırıyor. Bunun karşılığında da Data Selfie'mize baktığımızda yakın arkadaşlarımızı, sevdiğimiz sayfaları ve en çok beğendiğimiz kişileri listeliyor. Ve tabii ki bu buzdağının görünen kısmı. Data Selfie'nin sunduğu raporlar arasında durum olarak yazdıklarımız ve baktığımız içerikler karşılaştırılarak kişilik analizi, dini görüş, politik görüş ve alışveriş alışkanlıkları gibi detaylı analizler yer alıyor. Ve Facebook'un aksine, Data Selfie ile topladığınız veri sadece kendi bilgisayarınızda kalıyor ve istediğiniz zaman tamamen silebiliyorsunuz.

Görsel: Data Selfie