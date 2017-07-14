Facebook'ta Reklam Görmediğimiz Bir Messenger'ımız Kalmıştı

Facebook önce kullanıcılarına mobilde mesajlaşmak için zorla Messenger indirtti sonra da yepyeni bir reklam mecrası yaratmış oldu.

Facebook, Haziran sonunda aylık 2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Dünya üzerinde şu anda 7,3 milyar kişi olduğu (bu sayı 1960'da 3 milyardı) göz önüne alınırsa hiç de azımsanacak bir değer değil 2 milyar. Ve Facebook bu kullanıcı havuzunu para gibi farklı değer birimlerine dönüştürmek için de sürekli minik minik yeni şeyler ekleyerek ekosistemini genişletiyor.

Facebook'un son yeniliği ise markalar için yeni bir reklam mecrasına dönüşen Messenger oldu. Avustralya ve Tayland'da yapılan beta testinden sonra Salı günü Messenger reklamlarını tüm dünyanın erişimine sundu.

Facebook, geçtiğimiz aylarda mobil arayüzünde bir değişikliğe gitmiş ve Facebook üzerinden sohbet edemez olmuştuk. Yani bir Facebook arkadaşımızla konuşmak için Facebook uygulamasını değil Messenger uygulamasını kullanmamız gerekiyor. Bunun aynısı pop-up pencereler dışında masaüstünde de uygulanır oldu. Messenger.com şu anda alternatifi olan bir adres iken yakında zorunlu penceremiz olabilir. Çünkü bu adres yıllar öncesinden beri var, ancak zorunlu göç yeni yeni başlıyor. Bir diğer dip not ise, Messenger'ı indirmek için yeterli donanıma sahip olmayan Android kullanıcıları için de uygulamanın sadeleştirilmiş hali olan Messenger Lite bulunuyor.

Teknoloji dünyasının devleri olarak anılan bir kısaltma var; GAFA. Google, Amazon, Facebook ve Apple'ın baş harflerinin birleşimi. Amazon'u perakende ve görece daha fiziksel etkileşimde, Apple'ı ise donanım tarafında görürse geriye Facebook ve Google uygulama marketlerde yer alacak ve son kullanıcıya doğrudan hitap edecek yazılımlar geliştiriyor diyebiliriz. Tabii Apple'ın iPhone için ve Google'ın da Android için fabrika ayarlarıyla gelen yazılımlarını tenzih ediyorum bu değerlendirmede. İki dev olarak karşı karşıya gelen Google ve Facebook arasında da ürün yelpazesi olarak bir uçurum var. Google'ın uygulama marketlerdeki varlığı YouTube, Earth, VR, Drive, Photos gibi farklı kategorilerden oluşuyor. Facebook ise 3 ana ürününü (Facebook, Instagram ve WhatsApp) daha küçük parçalara ayırarak yeni ürünlere dönüştürüyor.

Uygulama marketlerine hızla bir göz atınca da App Store'da Facebook'un 17, Instagram'ın 4, WhatsApp'i de sayarsak Facebook ekosisteminden 22 uygulama bulunuyor. Google Play'de ise Facebook'un 19, Instagram'ın 3 uygulaması listelenirken WhatsApp'le birlikte 23 uygulama oluyor. Bunların bir kısmı (F8 gibi) dönemsel veya dikey kitleleri hedeflerken Messenger'a ek olarak Pages Manager ve Adverts Manager gibi kilit işlemler için ek uygulama kullanılıyor. Ve bunların her biri yeni bir mecra gibi kurgulanırken, Facebook içinde Carousel, Instant Articles gibi farklı araçlarla reklam verme seçeneği koyarken markaların da bu özellikleri kullanarak "ilk olmak" için heyecanlanmamaları elde değil.

Facebook, bir bütünü küçük parçalara ayırmaya ve bunların her birini yenilikçi (!) reklam mecralarına dönüştürmeye devam ediyor. Hayatımızda, günlük rutinimizde hadi hepsini geçelim sadece akıllı telefonumuzda dahi reklam görmeden zaman geçirebileceğimiz pek yer kalmadı. Yakın gelecekte reklam mecrası olarak tanımlanmayan nadide yerler dilimizi değdiremediğimiz dirseğimiz ve kulağımızın arkası kalacak gibi duruyor. Bu noktada da Studio Smack'in hazırladığı Branded Dreams kısa filmini tekrar hatırlamamız için sayfanın sonuna ekliyorum. Bu kısa film hakkındaki detaylı bilgiyi de 2016'da yazdığımız haberimizden alabilirsiniz.

Görsel: Facebook