Facebook'un Emojilerle Özeti

Dünya Emoji Günü'nün şerefine Sheryl Sandberg, Facebook'ta en çok kullanılan emojilerin infografiğini paylaştı.

17 Temmuz, Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Bu günün neden emojilerle iç içe olduğunu da bir emojiyle açıklayabiliriz: 📅. İlk olarak iOS'in emoji klavyesinde yer alan takvim emojisindeki tarihin 17 Temmuz olması, bu günün gayriresmi Dünya Emoji Günü olmasını sağladı. Emojipedia'nın kurucusu da Jeremy Burge'ün de bugünün doğmasında büyük katkısı var.

Facebook'ta Mark Zuckerberg'ten sonraki en yetkili kişi, şirketin COO'su Sheryl Sandberg, dün Dünya Emoji Günü'ne özel Facebook'taki emoji kullanımının infografiğini yayınladı. Her gün insanlar Facebook'ta 60 milyondan fazla, Messenger'da ise 5 milyardan fazla da emoji kullanılıyor. Gözü yaşlı kahkahalar atan emoji başı çekerken kalp gözlü emoji de ikinci sırada geliyor. Kahkaha ve sevgi emojileri bu anlamda Facebook'u domine etmiş gibi duruyor ve bir anlamda Facebook'un özetini de yapıyor.



Görsel: Facebook