Facebook Canlı Yayında Kontrol Edilen Kancanın Gerçek Ödülleri

Sports Experts için hazırlanan oyun; Facebook üzerinden izleyicilerin oyunu kontrol ederek hediye kazanabilmelerini sağlıyor.

Alışveriş merkezlerindeki oyun alanlarında sıklıkla gördüğümüz bir alet vardır. Mekanik bir pençeyi hediyelerin arasına daldırıp bir tanesini yakalamayı umduğumuz ve genelde hiçbir şey yakalayamadan çektiğimiz o oyun aleti hani... İşte yıllardır var olan bu aleti Kanadalı spor malzemeleri şirketi Sports Experts almış ve Facebook'un canlı yayın özelliğiyle birleştirerek etkileşimli, eğlenceli ve bir şey kazanmanın mümkün olduğu bir hale getirmiş.

Yılbaşı sezonunda hem ürünlerini tanıtmak hem de tüketicilerine hediye vermek isteyen Sports Experts, yaratıcı ajansı Rethink Canada ile gerçekleştirdiği çalışmada Facebook'un canlı yayın özelliğini kullanarak modern bir "kanca" oyunu hazırlanmış. Dünyanın ilk Facebook'taki bir canlı yayın üzerinden kontrol edilen oyunu olduğunu belirten "Grab-A-Gift"in mantığı bildiğimiz kanca oyunuyla aynı, ancak işleyişi oldukça farklı ve yenilikçi. Zira kancada Raspberry Pi ile Facebook API'ı üzerinden gerçek zamanlı veri toplayarak bunları eşzamanlı olarak harekete dönüştüren bir teknoloji kullanılmış. Böylece yayını izleyen herkesin oyuna katılması sağlanmış.

Sports Experts'in ürünlerinin sergilendiği alana dalıp çıkan kancanın yönetimi klasik düğmeler aracılığıyla değil; Facebook canlı yayına katılan izleyicilerin emojileriyle yapılmış. Kalp sağa, beğen sola, gülen surat yukarı, şaşkın surat ise aşağı gitmesi için kullanılmış. Dolayısıyla canlı yayındaki tüm izleyiciler hem yorumlarda birbirini gaza getirip işbirliği yapmış, hem de delice emoji basmış. Üstüne, oyunu paylaşıp arkadaşlarına da duyurarak katılımı artırmaya çalışmış. Canlı yayın sırasında, olan biteni bir maç anlatırmış gibi anlatan sunucu da oyunun heyecanı artırmayı sağlamış.

Peluş ve komik hayvanlar yerine; Nike ayakkabı, GoPro kamera gibi 5 havalı hediye arasından birini kazanma şansı veren oyunda; kanca bir hediye yakaladığında tüm tıklayanlar arasından kazanan belirlenmiş.

4 hafta içinde 4 farklı canlı yayında oynanan oyun; sınırlı medya bütçesine rağmen büyük ilgi çekmiş. Ajanstan verilen bilgiye göre, %50'si organik olmak üzere 2.2 milyon gösterime ulaşılırken, izleyicilerin yayında geçirdiği ortalama süre 8 dakika.

Künye:

Reklamveren: Sports Experts

Reklam Ajansı: Rethink Canada

Ulusal Yaratıcı Yönetmen: Chris Staples

Yaratıcı Yönetmen: Nicolas Quintal

Sanat Yönetmeni: Maxime Sauté

Reklam Yazarı: Xavier Blais

Yapım: 1One Productions

Yapımcı: Guillaume Dubois

Yönetici Yapımcı: Jean-René Parenteau

Müşteri Direktörü: Alex Lefebvre

Ajans Yapımcısı: Marie-Noëlle Rosso

Post Prodüksiyon Yapımcısı: Gabrielle Doré

Görsel: Rethink Canada