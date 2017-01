!f İstanbul'da Sanal Gerçeklik Filmlerine Özel Sergi

!f İstanbul ve Samsung ortaklığıyla organize edilen sanal gerçeklik film gösterimleri, bu teknolojinin hikaye anlatımındaki gücünü deneyimleme şansı sunuyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi ham haliyle pek çok insan için deneyimleyene kadar bir anlam ifade etmiyor. Oradaymış gibi olma hissi betimleyerek empati kurulabilecek bir deneyim değil. Sanal gerçekliğin en güçlü olduğu alanlardan birisi hikaye anlatımı ve sinema dünyası. Siyah beyaz ile renkli filmler arasındaki ayrım gibi, IMAX ile tanıştığında sinemaseverlerin şaşkınlığı gibi sanal gerçeklik de bir kırılma noktası olarak yorumlanabilir. Hatta Tribeca Film Festivali de 2015 yılında bu alanda kategori yaratmak için sanal gerçeklik yönetmenlerine çağrıda bulunmuştu.

!f İstanbul bu yıl Samsung ile bir araya gelerek festival kapsamındaki yeni bir kategori yarattı. !f Yarın, sanal gerçeklikle çekilmiş yapımları Alt Sanat Mekânı'nda 17 - 26 Şubat tarihleri arasında yayınlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu !f Yarın'da toplamda 13 film gösterilecek. Zeki Müren'in hayranlarından gelen mesajları toplayan bir hattın hikayesini işleyen Zeki Müren Hattı, Felluce'de çekilmiş ilk sanal gerçeklik filmlerinden olan Felluce Kuşatması, Phil isimli bir robotun gözlerinden bir dünyayı anlatan Ben Philip gibi dikkat çekici yapımlar sergilenecek.

Deniz Tortum'un küratörlüğünü yaptı sergide yer alacak eserlerin tamamı ise şu şekilde; 6X9, Annica, Ateş Kuşu: Peri, Bakmanın Kısa Tarihi, Ben, Philip, Eylül 1955, Felluce Kuşatması, Göçebeler, In the Eyes of the Animal, Körlük Üzerine Notlar: Karanlığa Doğru, Paskalya Ayaklanması: İsyancının Sesi.

Görsel: !f İstanbul