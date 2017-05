Explosions in the Sky'ın Kağıt ve Işıktan İbaret Sürükleyici Müzik Videosu

Hayley Morris tarafından post-rock grubu Explosions in the Sky için hazırlanan stop-motion müzik videosu kırtasiyeden alabileceğimiz sıradan malzemelerle büyülü bir hikaye oluşturuyor.

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin merkezli post-rock grubu Explosions in the Sky, 2011 yılında 6. stüdyo albümü Take Care, Take Care, Take Care'i yayınlamıştı. O günlerden sonra stüdyo çalışmalarına ara veren ve 2016'ya kadar 3 film müziği yapan grup, post-rock sahnesi altında önde gelen gruplar arasında yer alıyordu. 2016 yılında ise 7. stüdyo albümleri The Wilderness'ı yayınlayan grup, geçtiğimiz Nisan ayında da albümün 2. parçası The Ecstatics'e bir müzik videosu yayınladı.

Bu perspektiften bakınca geçmişten gelen bir dost gibi karşıma çıkan Explosions in the Sky'ın müzik videosu da analog ve zanaat birleşimiyle ortaya çıkan, grubun dokusunu taşıyan bir iş olmuş. Hayley Morris tarafından yönetilen müzik videosu, künyesinde kağıt kesip sahne hazırlama ve cam üfleme olmak üzere iki temel yetkinlik barındırıyor.

Müzik videosu boyunca yaratılan sahneler Hayley Morris ve Randy Bretzin tarafından kesilen figürleri ve fonlarıyla kurgulanırken Cindy Del Rio ve Arden Wren Sawyer'ın üflediği camlar da hikayeyi tamlayıcı unsur olarak ekleniyor. Yapım aşamasına dair videonun da paylaşıldığı çalışma bir anlamda da "evde kendi imkanlarıyla" neler yapılabileceği konusunda ilham veriyor.

Görsel: Vimeo