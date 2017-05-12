Evlat Sevgisini Patili Canlarla Paylaşanların da Anneler Günü

Whiskas evindeki, sokaktaki ve dükkanındaki canların annesi olan Nevin Hanım ve Aynur Hanım'ın öyküsüyle kalbindeki şefkati kendinden olmayan canlarla paylaşanların Anneler Günü'nü kutluyor.

Annelik veya anne olmak her canlı için içgüdüsel gelişen bir hisler bütünü. Anne olmak sadece doğum yapmak değil, evladın yetişkinliğe hazır olana kadar kol kanat germek, hayata hazırlamak aynı zamanda. Sorumluluk almak özünde. İster herhangi bir doğa belgeseline bakın, ister sokağa ister hane içine anne olmak taşın altına elini koymaktır en saf haliyle.

Whiskas'ın Karbonat ile birlikte hazırladığı Anneler Günü filmleri Nevin Hanım'ın ve Aynur Hanım hikayesini anlatıyor. Filmler aracılığıyla Whiskas, patili dostlarına kol kanat geren içinde annelik sevgisini barındıran, konum ve mekan ayırmadan yardım edebildiği canlıların sorumluluğunu alan herkesin Anneler Günü'nü kutluyor.

Aynur Zeren, doğma büyüme Üsküdar'da aynı evde yaşıyor. Öyleki zaman içinde evinin önündeki ve arkasındaki bahçeler kediler için bir kurtarılmış bölgeye dönüşmüş. Mahallenin kedileri keyfince gelip gider, Aynur Hanım da onlara başlarını sokabilecekleri kedi evleri ve mama sağlıyor. Adeta koruyucu melekleri oluyor. Gün içerisinde ise rotasını takip ederek belirli noktalara mama bırakıyor ve evinden uzaktaki canlara da annelik yapıyor.

20 yıldır aynı mahallede yaşayan, terzilik yaparak yaşamını sürdüren Nevin Çelebi Duygu'nun günlük rutini içinde birçok canlıya anne olmak da yer alıyor. Güne evindeki kedisiyle ilgilenerek başlayan Nevin Hanım, işe gidene kadar yol boyunca sokakta yaşayan kedilere mama bırakıyor. Onların da koruyucuyu, kollayıcısı oluyor. Dükkana geldiğinde de orada yaşayan kedileri karşılıyor ve mama veriyor. Bakış açısını insanlık odağından kaydırabilmiş ve insan dışındaki yaşamı fark eden Nevin Hanım'ın çantasından mama eksik olmuyormuş. Ve bu alışkanlığıyla da sokaktaki kediler onu tanır, sever, sayar olmuş.

Bu iki hikaye de aslında çok özel bir hikaye değil. Onun gibi yaşayan, doğayı dönüştürürken yaşam alanlarını bozduğumuz, değiştirdiğimiz, ele geçirdiğimiz pek çok canlıya kendi ölçeğinde yardım etmeye çalışan pek çok insan var. Çantasında mama taşıyan, muhtaç olana kol kanat geren onlarca insan var. O günler insanlar için de filmi samimi ve dokunaklı yapan da bu özel olmama durumu aslında. Çünkü Nevin Hanım'ın hikayesini duydukça kendi anılarınız, kendi şefkatiniz beliriyor gözünüzün önünde.

Künye:

Marka: MARS Inc.

Reklamveren: Ceren Tarsus

Ajans: Karbonat

Yaratıcı Başkan: Cenk Gümüşcüoğlu

COO: Burak Demiral

Yaratıcı Ekip: Burcu Cebesoy, Varol Döken, Demet Şöhret, Ceren Ergenecoşar, Özberk Baz

Marka Ekibi: Aslı Önal, Tuğçe Doğu

Sosyal Medya Ekibi: İpek Tığlı, Elif Batan, Neslican Ciddi

Prodüksiyon Şirketi: Astronot

Yönetmen: Burak Aksoy



Görsel: Whiskas