Evden Kaçan Bir Kedinin Kendi Ayakları Üstünde Durma Macerası

Victoria Vincent'ın imzasını taşıyan animasyon kısası Cat City, evden kaçıp kendi özgür hayatını kurmaya çalışan bir kedinin hikayesini anlatıyor.

Kediler, köpekler, yuvamızı paylaştığımız canlılar adeta hiç büyümeyen çocuk gibi gelir insanın gözüne. İletişim, paylaşım ve biriken anılar adeta senelere meydan okur. Kedi yaşlansa bile hala içindeki mızıkçı, nazlı çocuk oradadır. Hiç büyümediklerini düşünsek de an olur olgunluklarıyla büyülerler insanı.

Güney Kaliforniya'da yaşayan Victoria Vincent, kedilerin bu deli ruhunu ve bağımsızlık hissini Cat City isimli kısa animasyonunda işliyor. Minimum dialog ve renkli müziklerle işlenen Cat City, bir günlüğüne bile olsa kedi dostunu kaybetmiş insanların empati kurabileceği bir hikaye. Ses tasarımınında Josh Yeung'un, müzikte ise Ask My Bull'un imzasını taşıyor.

Görsel: Vimeo