Evde Göz Muayenesi de Nabız Ölçmek Kadar Kolay

EyeQue, göz muayenesini akıllı telefon üzerinden kendiniz yapabilmenize imkan veren bir cihaz.

Bir araştırmaya göre Amerika'daki insanlanların %63'ünın gözü bozuk. Ancak bunların ancak yarısı düzenli göz muayenesinden geçiyor. Oysa göz bozukluğu zaman içinde değişen, ilerleyen bir şey olduğu için düzenli kontrol önemli. EyeQue isimli şirket bu oranı artırmak ve herkesin düzgün görüşe sahip olabilmesi için çalışıyor. Bu nedenle de ekonomik ve doğru bir ölçümleme cihazını tutup herkesin evine yerleştiriyor.

EyeQue Personal Vision Tracker (EyeQue Kişisel Görüş İzleyicisi); karmaşık bir optik cihaz olan bir miniskop ve Android ya da iOS üzerinden çalışan myEyeQue uygulamasından oluşuyor. Herkesin kendi evinde kendi kendine yapabileceği bir göz muayenesi imkanı sunuyor. Muayene ücreti yok, randevu alma derdi yok.

EyeQue Personal Vision Tracker'ın kullanımı oldukça basit. Önce ücretsiz uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Sonra üzerindeki koruyucu etiketi çıkararak Miniskop'u akıllı telefonunuza bağlıyorsunuz. Miniskop'un üzerine gözünü yerleştirip rahatlıyor, içine bakıyorsunuz. Ekranda göreceğiniz düğmelere basarak çizgileri üst üste getirmeye çalışıyorsunuz, ölçüm bitince de göz parçasını çeviriyorsunuz. Buradan elde edilen ölçüm, patentli EyeQue Cloud üzerinden tıpkı bir göz doktorunun reçetesinde görebileceğiniz gibi sferik, silindirik ve aks değerleriyle size geri dönüyor. Sonrasında ise gelişiminizi Cloud üzerinden takip edebiliyor, görüşünüzdeki zaman içindeki gerileme ya da ilerlemeyi ister telefon, ister bilgisayar üzerinden görebiliyor, bunları doktorunuzla paylaşabiliyorsunuz. Ve gözlük mağazalarından reçetenizle hızlıca gözlük siparişi verebiliyorsunuz.

EyeQue aynı zamanda Hollanda'da çalışan bir sosyal sorumluluk kuruluşu olan TWOBILLIONEYES ile işbirliği yaparak, başta Kenya olmak üzere dünyanın farklı köşelerindeki ihtiyaç sahiplerine düşük maliyetli gözlük sağlamak için çalışıyor. EyeQue, Kickstarter, fonlanmaya devam ediyor ve Şubat ayında da ürünlerin gönderimine başlamayı planlıyor.

Görsel: Kickstarter