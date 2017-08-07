Evde Baştan Yaratılan Türk İşi Avatar: Son Havabükücü Jeneriği

Aziz Şanlı'nın kardeşleri evde sıfır bütçeyle Avatar'ın açılış jeneriğini samimiyetleriyle yüzleri gülümseterek baştan yaratmış.

Büyük bütçeli film ve dizileri, çok çok daha düşük bütçelerle adeta ev ortamında yeniden çekme işlemi ingilizcede "sweded" kelimesiyle anılıyor. İlk olarak Jack Black ve Mos Def'in oynadığı Be Kind Rewind ile doğuyor ve filmde türkçeye "isveçlemek" olarak çevriliyor. Orijinal halindeki ruhu yansıtan, basit bir kamerayla kaydedilmiş düşük bütçeli işleri bu kategoriye koyabiliriz.

Aziz Şanlı'nın Twitter'da 2 gün önce paylaştığı bir video da popüler kültür ikonlarını yeniden yaratmanın ne kadar kolay ve eğlenceli olabileceğini gösteriyor. Aziz Şanlı'nın kardeşlerinin baştan yarattığı Avatar: The Last Airbender'ın açılış jeneriği, "kesin ip var" derken yüze bir gülümseme koyuyor.

Aziz'in kardeşlerinin elinden çıkan jenerik:

kardeşlerim avatar'ın açılışını yapmış aq ahahhsjjjshjagfjdjjsj pic.twitter.com/ZzgdJqkxvF

— maraz aziz (@azizsanli) 5 August 2017

Orijinal jenerik:

Görsel: Nickelodeon, Aziz Şanlı

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