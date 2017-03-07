Ev İçinde Kablosuz İnternet Gibi Şarj Kolaylığı [SXSW 2017]

Cota, kablosuz şarj teknolojisini üç boyutlu bir alana yayarak cihazlar hareket halinde olsa bile şarj edebiliyor.

Ossia tarafından geliştirilen Cota, ev yaşamındaki kablolardan uzak yaşantıya geçişte, internetten sonraki ikinci basamak olmaya aday. İnternete bağlandığımız gibi teknolojik cihazlarımızı şarj etmek de bizim için bir o kadar hayati önem taşıyor. Ve bu şarj işlemini tek bir noktaya saplanıp durmak günümüzde bir angaryaya dönüşebiliyor.

Kablosuz şarj teknolojisi, tek bir nokta üzerinde durduğu zaman başarılı olduğu tek boyutlu formundan IKEA gibi markaların mobilya tasarımlarıyla da çeşitlenerek iki boyutlu yüzeylere sıçramıştı. Süreç böyle ilerleyince bir sonraki adım da belirli bir yerde durmak yerine bir alanın içinde kalmanın yeterli olacağı 3 boyutlu kablosuz şarj teknolojisi oldu.

SXSW 2017 Interactive Innovation Awards finalistleri arasında yer alan Cota, kalem pilden akıllı telefona, oyun konsolu kumandasından akıllı saate kadar pil ve şarj ilişkisine mahkum her şeyi sadece aynı odada bulunarak şarj edebiliyor. Cota'nın prensibinde alıcı ve vericinin çok eksenli sinyaller yollayarak birbiriyle buluştuğu ışınlar yatıyor. Örneğin Cota'ya özel olarak üretilmemiş bir akıllı telefonu şarj edecekseniz, Cota'nın telefon kılıfını takıyorsunuz ve bu kılıf vericiye sürekli olarak konum bildiriyor. Böylece verici de enerji köprüsünü kuruyor ve menzili içinde nereye giderseniz gidin, şarj devam ediyor.

Cota'ya eş zamanlı olarak Disney Research tarafından yürütülen bir çalışma da aynı amaca hizmet ediyor. Cota'nın farkı ise son kullanıcıya ulaşmak üzere geliştirilmiş bir ürün olması. Bu noktada da sene başındaki CES'te de yer aldı.

Tıpkı kablosuz internet gibi çalışan Cota'nın kablosuz şarj sistemi mobil uygulama aracılığıyla da anlık olarak şarj ettiği cihazları listeleyebiliyor ve kontrol imkanı sunuyor. Wi-Fi olan benzerliği bununla da kalmayıp aynı anda birden fazla cihaz şarj edebiliyor. Ayrıca kablosuz internette modem ayarlarına bağlandığımız gibi bilgisayar üzerinden vericiye bağlanarak da Cota üzerinde ayar ve düzenlemeler yapılabiliyor.

Görsel: Cota, YouTube