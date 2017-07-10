Etkinlik ve Sahne Gösterileri Trendleri: SAP Forum 2017

Basit fakat yaratıcı projeler, her yerde olduğu gibi etkinlik ve sahne trendlerinde de değer yaratan bir faktör.

Daha önce karşılaşmayanlar için kısaca SAP Forum (System Application Products) nedir dersek; Ülkemizde de yapılan ve bu üç başlık altında her şeyin konuşulduğu bir dünya diyebiliriz. Yazılım çözümleri, her türlü iş amaçlı uygulamalar, bunlara bağlı tüm ürünlerin geleceği, var olanlarının durumları ve trendleri üzerine yapılan bir forum gibi detaylandırmak mümkün.

Etkinliğin yapıldığı her ülkede açılışları oldukça etkili ve ilgi çekici oluyor. 2017’de yapılan bu açılış seremonisi de çok farklı olmayan teknolojilerin güzel işlenmesiyle ortaya çıkmış. İyi bir seslendirme, ekran ve ışıkların harika uyumu bu sonucu ortaya çıkarmış.

Her zaman yüksek maliyetli çok özel teknolojiler kullanılmadan da yaratıcılığın ne kadar akılda kalıcı sonuçlar ortaya çıkardığınada iyi bir örnek oluyor.

Fikir: Alexey Grechishkin

CG (Bilgisayar Grafik) Gözetmeni: Alexey Romanchenko

Video İçerik: Knife Studio

Musik: Monoleak

Görsel: YouTube