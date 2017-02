Etiketlere Baş Kaldıran Öpücükler

"Love Has No Labels" platformu için hazırlanan ve Amerikan stadyumlarındaki öpücük kamerası geleneğini farklı bir şekilde kullanan çalışma; din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ayırt etmeksizin çiftleri bulup, öpücüklerini büyük ekrana taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda bize öpüşen iskeletler gösterip, sonra o iskeletlerin sahipleriyle tanıştıran ve sevgiyi etiketlemenin anlamsızlığını vurgulayan bir iş büyük ses getirmişti. "Love Has No Labels" (Sevginin etiketi yoktur) ismini taşıyan ve Ad Council tarafından yaratılan bu çalışmanın videosu, paylaşım rekorları kırmış, sonrasında daha kapsamlı bir harekete dönüşmüştü. Bu Sevgililer Günü'nde ise "Love Has No Labels" hareketi, aynı mesajı maç yayını sırasında büyük ekrana yansıtılan çiftler aracılığıyla tekrar verdi.

Amerika'nın spor kültüründe "Kiss Cam" yani öpücük kamerasının yeri büyük. Kiss Cam dedikleri, maç başlamadan önce ya da devre arasında tribünleri dolaşıp çiftleri yakalayarak büyük ekrana yansıtan bir kamera. Yansıtılan çiftin öpüşmesi pek tabii adetten, etraftansa öpücüğe karşı büyük tezahürat ve alkış geliyor.

"Fans Of Love" (Sevginin Fanları) adını taşıyan Sevgililer Günü çalışması için de işte bu öpücük kamerası farklı bir şekilde kullanılmış. Gönüllü reklam yaratıcılarının sosyal sorumluluk işleri yaparak önemli mesajlar verdiği bir platform olan Ad Council ve pazarlama iletişimi ajansı R/GA, kurucularından olan bir grup markanın desteğini de alarak NFL ile elele çalışmış. Stadyumlara özellikle genç, güzel, beyaz ve heteroseksüel çiftleri seçen bir öpücük kamerası yerine tarafsız bir "Kiss Cam" yerleştirilmiş. Bu kamera tribünleri dolaşarak dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim ayırt etmeden çiftleri bulmuş, öpücüğü yansıtmış ve insanların sevginin her şeklini alkışlamasını sağlamış. Böylece de etiketlemeler ve yargılamaların sevgi söz konusuyken hiçbir anlamı olmadığını, sevginin ve aşkın herkes için eşit olduğunu göstermiş.

Reklam filminde çalan parça ise Hundred Waters'ın Show Me Love isimli parçası. Bu parça da Skrillex'in yaptığı remix ile büyük bir popülerlik yakalamıştı.

Görsel: YouTube