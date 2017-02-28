Etiketlerden Uzak İşe Alım Süreci Amaçlayan Tinder Benzeri Uygulama [SXSW 2017]

Blendoor, kullanıcılarının isim, yaş, cinsiyet, ırk gibi bilgilerini gizleyerek onların gerçek yetenekleriyle işe alınmasını amaçlıyor.

Çevremizde yeni bir olayla, kişiyle karşılaştığımız anda konu hakkında bilinçli bir hüküm vermeden önce bilinç altımız bizden önce görüş belirtiyor ve davranışlarımızı etkiliyor. Hayatımızdaki kırılmaların ve bu bilinç dışı önyargıların önünü alamadığımız günümüzde işe alım süreçleri de bu bilinç dışı yargılardan etkileniyor.

İnsanların işe alım sürecinde bilinç altındaki yargılardan bağımsız olarak karar almasını sağlamak amacıyla Stephanie Lampkin'in kurduğu Blendoor, Tinder benzeri arayüzüyle etiketler değil yetenekler üzerinden işe alım sağlıyor. Blendoor'un kurucusu Stephanie Lampkin de adeta tüm bu bilinç dışı yargıların venn şemasındaki kesişim kümesini oluşturuyor. Kendisi siyah bir kadın ancak aynı zamanda önce Stanford Üniversitesinde Yönetim Bilimi ve Mühendislik bölümünü bitirip MIT Sloan School of Management'ta MBA yapıyor. Ancak yine de önyargılar yüzünden iş bulmakta güçlük çekiyor.



2 yıllık geliştirme sürecinin ardından geçtiğimiz yıl SXSW döneminde herkese açık beta dönemine geçen Blendoor, geride bıraktığı bir yılın sonunda SXSW Interactive Innovation Awards'ta finale kalan isimler arasında yer alıyor.

Blendoor üzerinden iş ararken kişiler iç tecrübeleri, yetenekleri ve gerçek özgeçmişleriyle yer alıyor. İsim, yaş, cinsiyet ve ırk gibi bilgilerin yer almaması ise bilinç altındaki yargıların işe alım sürecine etki etmemesini ve doğru pozisyon için gerçek anlamda doğru kişiyi seçmeyi amaçlıyor.

Görsel: Blendoor