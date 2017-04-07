Ethem Onur Bilgiç'ten Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ne Adanmış Posterler

Ethem Onur Bilgiç ve Gökhan Yücel güçlerini birleştirerek Ahmet Hamdi Tanpınar'ın efsanevi eserlerinden Saatleri Ayarlama Enstitüsü şerefine posterler hazırladı.

Ahmet Hamdi Tanpınar, ilk olarak 1954 yılında Yeni İstanbul gazetesinde tefrikası yapılan romanı Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanıyla Türk edebiyatında yeni bir kültürün gelişmesinde öncü olarak görülüyor. Öyle ki yazıldığı dönem ışığında, Türk insanının Doğu ile Batı arasında yaşadığı ikilemi ve bocalamayı konu almaktadır.

Gerçekten var olup olmadığı konusunda da insanın aklına hep bir şüphe bırakan Saatleri Ayarlama Enstitüsü için Ethem Onur Bilgiç ve Gökhan Yücel bir araya gelerek bir poster serisi hazırladı. Yeteri kadar övülmediğini ve daha fazla takdiri hak ettiğini düşündükleri Tanpınar'ın bu romanı için hazırlanan posterler 1950'lerin usta grafik tasarımcısı ve illüstratörü İhap Hulusi Görey'in tarzına yakınsanmaya çalışılmış. Dönemin dokusunu ve romanın dünyasını bir arada sunan poster serisi için Ethem Onur'un da Gökhan'ın eline sağlık!

Görsel: Ethem Onur Bilgiç