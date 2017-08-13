​Eşsiz Fotoğraflar İçin Uzaya Gönderilen Çiçekler

Azuma Makoto, stratosferde benzersiz görüntüler yakalayabilmek amacıyla gerçekleştirdiği EXOBIOTANICA projesi için uzaya çiçekler gönderdi.

Azuma Makoto, çiçeklere tutkuyla bağlı bir sanatçı. Daha önce şişelenmiş çiçekler, çiçek ansiklopedisi, botanik heykel, buzlu çiçekler gibi ilginç projelere imza atmış. En sevdiği şeylerden biri ise çiçeklerin bulunmalarının imkansız olduğu alanlarda fotoğraflanmasını sağlayacak deneysel çalışmalar yapmak ve onların güzelliğini vurgulamak.

Makoto 2014 yılında Nevada Çölü’nde gerçekleştirdiği sanat projesi EXOBIOTANICA ilk uzayda çiçek fotoğraflarını hayata geçirmişti. O dönem uzaya gönderdiği en dikkat çekici çiçekse 50 yaşında bir bonsai ağacı idi. Parantez açmak lazım ki Makoto, projelerinin fikir babası ve yöneticisi olduğundan fotoğrafları profesyonel bir fotoğrafçı olan Shunsuke Shiinoki çekmiş. Makoto bu yıl da EXOBIOTANICA 2 adı altında projesini devam ettirerek Nevada’dan uzaya gönderdiği buket çiçeklerle harika görüntüler yakalamış.



Uzayın karanlık ve soğuk görünümlü ortamını aydınlatan buket çiçekler, Nevada’da Love Lock Çölü’nden stratosfere fırlatılmış ve bu fırlatmanın ardından çiçeklerin yolculuğu kamerayla kayıt altına alınmış. Ortalama olarak 2 saat süren yolculukları sırasında çiçekler -43.9 ℃ gibi oldukça düşük sıcaklıklara maruz kalmış ve 29.125,164 m yüksekliğe tırmanmışlar.

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Ağu 2017, 12:35 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 19 Ağu 2017, 12:35 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Ağu 2017, 12:50 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 18 Ağu 2017, 12:50 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu 2017, 05:24 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 17 Ağu 2017, 05:24 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Ağu 2017, 21:57 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Ağu 2017, 02:03 PDT )

AzumaMakoto (@azumamakoto)'in paylaştığı bir gönderi ( 13 Ağu 2017, 02:01 PDT )

Görsel: Instagram