​Eskiz Formunda Binlerce Minyatür Metal Heykel

Zadok Ben-David, "People I Saw But Never Met" adlı yerleştirmesinde, kendi seyahat fotoğraflarında gördüğü insanlardan çok kültürlü bir heykel topluluğu yaratarak güncel meselelere vurgu yapıyor.

Günlük yaşamımızda sokaklarda gördüğümüz sayısız insanın kim olduklarına, hikayelerine dair detayların tam anlamıyla farkına varmamız imkansız gibi bir şey. Aynı şekilde her birimiz başkaları için bu isimsiz insanlardan biriyiz. Bireyin yaşamının arka fonunda beliren bu isimsiz insanlar, sanatçı Zadok Ben-David’in People I Saw But Never Met adlı yerleştirmesinin temelini oluşturuyor.



People I Saw But Never Met; kimyasal yöntemle aşındırılmış ve farklı boyutlara sahip 3.000'in üzerinde figürden oluşuyor. Her bir figür Ben-David'in Avrupa, Amerika, Orta Asya, Avustralya ve Antarktika'daki seyahatleri sırasında çektiği fotoğraflarda görülen insanların heykelleştirilmiş hali. Dolayısıyla heykeller, farklı kültürlerin birleşiminden oluşan bir topluluğu temsil ediyor.



Birbirlerinden bağımsız iki boyutlu eskiz benzeri heykeller; sokaktaki vatandaşların, turistlerin ve hatta evcil hayvanların sıradan anlarını tasvir eder gibi görünüyor. Ancak heykellere toplu olarak bakıldığında, yerleştirmenin belirli bir anda insanlığın benzersiz bir görüntüsünü sunduğu fark ediliyor.

Ben-David'in yerleştirmesi, Trump’ın başkan olmasının ardından değişen sosyo-politik ortamda ayrı bir önem taşıyor. Sınırlar ve dışarıda bırakma ile kapsayıcılık ve çeşitlilik ekseninde dönen hararetli tartışmalar dünyanın gündemine oturmuşken People I Saw But Never Met yeni bir bakış açısı getiriyor.

Yerleştirme, 27 Mayıs 2017’ye kadar Santa Monica’da Shoshana Wayne Gallery’de sergilenmeye devam edecek. Geçmişteki sergilere oranla daha büyük alanda gerçekleşen bu sergi için yerleştirmeye binlerce küçük figür ve 45 tane de elle kesilmiş büyük alüminyum figür eklenmiş.

Aşağıdaki fotoğraflar yerleştirmenin şu anki halini gösteriyor:

Aşağıdakiler ise yerleştirmenin 2015 yılında çekilmiş fotoğrafları:

Görsel: Zadok Ben-David