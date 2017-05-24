Eskimiş Plaklarınız Dövmeye Dönüşsün

Filter dergisi eskimiş vinil plakları siyah dövme mürekkebine dönüştürerek iyi müziğin kalıcılığını vurguluyor.

Müzik ve dövme birlikteliği yeni bir şey değil. Grup isimleri, notalar, şarkı sözleri, enstrümanlar, sanatçılar çoktandır dövmelerin konusu. Peki ama plakların birer malzeme olarak dövmede kullanılması? İşte bu, o kadar alışıldık bir fikir değil. Rock müzik dergisi Filter için hazırlanan bu farklı deneyimsel pazarlama taktiği eski plakları alıyor dövmeye dönüştürüyor.

DDB Mexico ve DDB Colombia ortaklığıyla hazırlanan çalışma için önce çizik, eski, bozuk Rock plakları toplanmış. Daha sonra bu plaklar bildiğiniz öğütülerek karbon tozu haline getirilmiş. Bu toz da daha sonra çeşitli kimyasal işlemler neticesinde siyah dövme mürekkebine dönüştürülmüş.

İkinci adımda ise plaklardan elde edilen mürekkeplerimiz, ait oldukları sanatçıyı belirten güzel şişelere konup Filter Magazine tarafından dört günlüğüne işgal edilen bir dövme dükkanına gönderilmiş. Meksika'da bulunan bu dövme dükkanına davet edilen 10 önemli dövme sanatçısı da insanları bu vinil dövme mürekkebiyle dövmüş. Rock müzik ve dövme severler için harika bir fırsat olduğundan talep de oldukça yüksek olmuş tabii. Yüzlerce insan "plak tozu" dövmesi edinmiş.

Plaklardan elde edilen mürekkepler oldukça sağlam bir müzik arşivi içeriyor: Rolling Stones, The Strokes, The Beatles, Joy Division, Radiohead, Sex Pistols, Led Zeppelin, The Clash, Morrisey, Nirvana gibi pek çok rock grubu insanların bedenlerinde kalıcı bir iz bırakmak için bekliyor.

Kampanya için hazırlanan tanıtım filmi de şık bir film. İyi müziğin zamansızlığı, kalıcılığı, izler bırakması gibi vurguları var. Zaten iş Filter'ın "Good music prevails" sloganıyla da birebir örtüşüyor.

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Reklamveren: Filter Magazine

Reklam Ajansı: DDB Mexico - DDB Colombia

Görsel: YouTube