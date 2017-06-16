Eski Sevgilinin İsmini Taşıyan Dövmeyi Sildirmek Şart Değil

Brezilya'da sahipsiz hayvanların yuvalanmasını teşvik için hazırlanan kampanya; eski sevgilinin ismi yazan dövmeleri sildirmek yerine aynı isimli yeni bir sevgi bulmayı öneriyor.

İnsan aşık olunca aklı gidiyor olmalı. Yoksa vücuduna kalıcı bir şekilde o anki sevgilinin ismini dövmeyle yazdırmanın başka bir açıklaması olamaz zira sevgili dediğin, eş dediğin belli olmuyor, bugün var yarın yok. Hal böyle olunca da o kişi gidiyor ama izi sizde sonsuza kadar kalıyor. İşin yoksa dövmeyi kapa, sildir ya da aynı isimle yeni sevgili bul. Olacak iş mi? Değil tabii. Bence kimse vücuduna aşk objesinin ismini yazdırmasın ama tut ki yazdırdınız, sonra da ayrıldınız. İşte Ogilvy Brezilya'dan nefis bir çözüm!

Hayvan malzemeleri satan Petz için sahipsiz hayvanları sahiplendirme amacıyla yapılan kampanyada, Ogilvy diyor ki, madem dövmeyi yaptırdın, sevgilin de gitti, sen de kendine vücudunda taşımak isteyeceğin yeni bir sevgi bul. Bunun için de tatlış bir köpekten ya da bir kediden daha iyi ne olabilir? Köpeğin ölse de, gitse de dövmenden utanmazsın, dövmenin anlamını birilerine anlatmaktan çekinmezsin, yeni sevgilin "o dövme gidecek!" diye tutturmaz ve aynaya her baktığında belki de küfürle andığın birinin ismiyle karşı karşıya kalmazsın. Gördüğün isim, seni çok seven tatlış bir canlının ismi olur. Gerçekten de çok dahiyane bir fikir!

Ajans çalışma için Tattoo You isimli bir dövme dükkanıyla iş birliği yapmış. Dövme sildirme veya kapatmaya gelenlere de bu şekilde ulaşılmış. Sonra da tasmasında sildirmek istediğiniz isim yazan bir sahipsiz hayvanla tanıştırılmışlar. Sonuç ise tabii ki mutlu son. Sevgilisi Hugo yerine Hugo isimli bir köpekle tanışan kadın "İşte sonunda sevebileceğim bir Hugo!" diyor. Bir adam, eski sevgilisinin ismini taşıyan köpeğe göz yaşları içinde sarılıyor.





Hem insanların içine dert bir konuyu çözen, hem de sahipsiz hayvanlara ev bulan, bu sırada da markaya yönelik bilinirlik sağlayan etkili bir kampanya. Çok büyük bir kitleye seslenmiyor ve biraz niş kalıyor gibi görünse de hazırlanan kampanya videosuyla sosyal medya üzerinden geniş bir kitleye erişim sağlanmış. Daha ne olsun?

Künye:

Reklamveren: Petz Brasil

Reklam Ajansı: Ogilvy & Mather Brazil

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Claudio Lima

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Félix Del Valle

Yaratıcı Yönetmen: Márcio Fritzen, Eduardo Doss

Yapım Şirketi: Spray Films

Yönetmen: Fernando Sanches

Post Prodüksiyon Spray Movies

Yönetici Yapımcı: Luiz Ferriani

Ses: Shuffle Audio

Müzik: João Manzano, Stefano Chiabrando.

Görsel: YouTube