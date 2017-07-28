Eski Reklamcıdan Çizgi Roman Kültürü için Yeni Kolektif: NOTAN Comics

Çizgi roman üretimini ve kültürünü geliştirmek için hayata geçen NOTAN Comics, Tolga Hırsova'nın yazdığı ve çizdiği Noesis: Atalar Diski'ni yayınladı.

Kariyerinde Cheil ve McCann gibi ajanslarda da çalışmış olan Tolga Hırsova, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye'deki çizgi roman kültürünü yaymak ve geliştirmek adına NOTAN Comics'i kuruyor. Özünde çizgi roman kültürü ve yazar-çizer iletişimini hedefleyen kolektif bir platform olarak kurgulanan NOTAN Comics, hem sürekli seriler üretip hem de atölyelerle topluluğu bu dünyanın içinde üreten bireylere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda da NOTAN Studios çatısı altında çizgi roman, atölye gibi alt kırımlarla hem yeni uğraşılar hem de bilgi aktarım alanı yaratılacak.

NOTAN Comics, ilk serileri Noesis'in ilk bölümü Atalar Diski'ni dün Okubi üzerinden yayınladı. Bilim kurgu ve gizem türündeki Noesis düşen bir savaş uçağı pilotunun son anda gördükleriyle parçacık fiziği ve Schrödinger'in kedisi gibi bilimsel konuları tek potada eritiyor. İlk 4 bölümü ücretsiz olarak yayınlanacak olan Noesis'in sonraki bölümleri ise 1 TL'de satılacak. Dijitalde Okubi üzerinden yayınlanacak olan NOTAN Comics yapımları gelecekte basılı olarak da yayınlamayı planlıyor. NOESIS: Atalar Diski serisi 15 hafta sürecek ve seri tamamlandığında yaklaşık 300 sayfalık bir evren yaratılmış olacak.

NOTAN Comics, 2018 yazına kadar öncelikli olarak çizgi roman üretmeye odaklanmış durumda. 2018 sonuna kadarsa şu anda 2 kişi olan üretim tarafına birkaç kişiyi daha dahil etmek istiyor. Bu şekilde bir genişleme ve üretme mekaniği kuran NOTAN Comics, gidişatı seyrederek neler yapacağına karar verecek. Ancak öncelikli olarak yerli ve sürekli yayın olması ilkesiyle yükseliyorlar. Kolay okunabilir ve herkese erişilebilir bir içeriğe sahip olması da çizgi roman kültürünün genişlemesi için önemli bir formül olarak görüyorlar. Bu nedenle de siyaset, aşırı seks, aşırı grafik şiddet gibi öğelerden uzak durmayı tercih ediyorlar.

Çizgi roman üretiyorsanız veya fikirleriniz varsa NOTAN Comics sizinle tanışmayı beklediğini dile getiriyor. Okubi platformu üzerinden erişilebilir olan NOESIS: Atalar Diski ise haftada 1 harcayarak bir yayını takip etmek ve bir hizmet almak için sıfıra yakın bir ücret. NOTAN Comics'i Facebook ve Instagram'dan takip edebilir, Atalar Diski'ni buradan okuyabilirsiniz.

Görsel: NOTAN Comics

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