Eski Bavulların İçine Gizlenmiş Minyatür Ekosistemler

Kathleen Vance, Traveling Landscapes adlı projesinde minyatür doğa manzaralarını vintage bavulların içine yerleştirerek çevre sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

New York’ta yaşayan sanatçı Kathleen Vance’in Traveling Landscapes (seyahat eden manzaralar) başlıklı serisi, bavul içinde gizlenmiş yeşil manzaralardan oluşuyor.

Kapsüllenmiş manzaraların çoğu; akarsu görünümündeki gerçek suya, toprağa ve canlı bitkilere ev sahipliği yapıyor. Azınlıkta kalan bir bölümü ise maket malzemeleri ve akrilik materyaller gibi suni malzemelerle inşa edilmiş.

Kathleen Vance’in amacı, bu proje ile içme suyu rezervlerinin hassas durumuna ve su hakları konusuna dikkat çekmek. Sanatçının projesi hakkındaki açıklaması şöyle: "Çalışmalarımda doğal ve suni olarak tanımlanan malzemeleri bir arada kullanıyorum. Bunu yaparken doğal manzaraları temsil eden görünümleri - doğal olmasalar da- izole etmiş oluyorum. Yarattığım manzaralar, bir doğa sahnesi yanılsaması olarak dönüştürücü nitelikteler. Seyahat çantalarında, alışılmadık bir şekilde yer değiştiriyorlar. Bu parçalar, 'dokunulmamış' doğal ortamlara olan arzuyu doyurarak hafifletiyor. Aynı zamanda bu yeşil araziler üzerindeki sahiplenme ve mülkiyet isteklerinin abartılı bir temsili olarak su haklarına vurgu yapıyorlar.".

Görsel: Kathleen Vance