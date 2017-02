Eşitlik Sınır Tanımaz

Nike, yeni filminde spor dünyasından ünlü isimleri kullanarak güçlü bir eşitlik mesajı veriyor.

Pazar günkü Grammy Ödüllerinde Nike son reklam filmini ilk kez yayınladı. "Equality" adını taşıyan ve spor dünyasından pek çok ünlünün rol aldığı film; güçlü eşitlik mesajıyla Trump'ın politikalarına cevap verir nitelikte.

Wieden & Kennedy Portland tarafından yaratılan 90 saniyelik film yaptığı eşitlik vurgusu ve etkileyici görselliği ile oldukça çarpıcı. Filmde spor dünyasından pek çok ünlü isim göze çarpıyor. LeBron James, Serena Williams, Kevin Durant, Victor Cruz, Megan Rapinoe, Dalilah Muhammad ve Gabby Dougla'ın rol aldığı filmin dış sesi, oyuncu Michael B. Jordan tarafından seslendiriliyor. Filmin fonunda duyulan şarkı ise filmde eşitlik yazılı bir duvarın önünde piyano çalarken görünen Alicia Keys'in yorumuyla Sam Cooke'un meşhur "A Change Is Gonna Come" şarkısı.

Tamamı siyah-beyaz çekilen filmin görsel dili Beyoncé'nin Formation parçasının müzik videosunu anımsatıyor. Ekrana bakan sert yüzler, kuş bakışı şehir görüntüleri, filmin genel havası ve dokusu... Benzerlik tesadüf değil zira Nike filminin yönetmeni Formation'ı yönetmiş olan Melina Matsoukas'ın ta kendisi.



Geçtiğimiz ay Nike; basketbolu kullanarak ayrımlar arası köprüler kuran bir kuruluş olan PeacePlayers International ile işbirliğine gideceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından gelen "Eşitlik" filmi özellikle de zamanlama düşünüldüğünde oldukça anlamlı. Filmin mesajı da duruşu da çok güçlü. Filmde müslüman atletlerin de kullanılmış olması filmin Trump'ın müslüman göçmenleri içeri almama politikasına da doğrudan bir yanıt. Reklam veren ve markaların Trump'ın göçmen politikalarına gösterdikleri tepki gösterdiği açıkça ortada. Biz de beğeniyle izliyoruz.



Tabii ki filmi eleştirenler var, her zaman bir eleştiren olur zira. "Nike gibi çocuk işçi kullandıran, insanları sömüren bir şirketten eşitlik mesajı ha? Gülerim buna dostum!" diyor bu kişiler. Haksız değiller doğrusu ama eşitlik mesajının iyisi kötüsü olmaz, nereden gelirse gelsin kabulümüzdür diyorum ben.

Reklam filminin yanı sıra, kampanyaya katılan sporcuların eşitlik hakkındaki düşüncelerini paylaştığı bir de kamera arkası videosu da yayınlandı ve kampanyanın manifestoyu andıran basın ilanları da filmle birlikte önemli gazetelerde yayına girdi.





