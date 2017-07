Eşit Ücret İçin Kadınların Ne Yapması Gerek?

Obscene Gap isimli kampanya, kadın erkek arası ücret eşitsizliğini porno sektörü üzerinden gündeme getiriyor.

Dünya çapında kadın-erkek arasında bir ücret eşitsizliği var, kadınlar aynı işi yapsalar ve aynı niteliklere sahip olsalar dahi erkeklerden daha az kazanıyor. Bir tek sektör hariç: Porno sektörü! McCann Madrid de bu gerçeği alıyor ve ücret eşitsizliğini vurgulamak için kadınlar yararına çalışan kuruluş IBWOMEN için hazırladığı kampanyanın merkezine koyuyor.

#ObsceneGap ismini taşıyan ve Eşit Ücret Günü olarak kutlanan 4 Nisan'da başlayan kampanya, bir hiciv aslında. Erkeklerin aynı işi yaparak ortalamada %30 oranında daha az kazandığı tek sektör olan porno sektörü ekseninde bir parodi. İnternet üzerinden yayınlanan videoda, erkek porno yıldızları daha az kazanmalarını ele alıyor ve bu eşitsizliğin saçmalığını dile getiriyor.

Cinsiyet rollerin akıllıca bir taktikle tersine çevrildiği kampanyanın derdi erkek porno yıldızlarının dramasıyla değil tabii; gerçekte kadınların her an yaşadıkları bir durumu gözler önüne sermek. Zira ABD'de bir erkeğin kazandığı her 1 dolar'a karşı bir kadın 75 sent kazanıyor. Bu oran İngiltere'de 82, İspanya'da 81, Almanya!da 84, Fransa'da 82, Meksika'da 77 sent olarak gidiyor. Durum, her yerde benzer yani. Kampanyanın sorduğu soru da basit: Kadınlar erkeklerle eşit ya da onlardan daha fazla kazanmak için illa porno yıldızı mı olmalı?

#OBSCENEGAP kampanyası konu hakkında farkındalık yaratmayı amaçlarken bir yandan da şirketleri kendi bünyelerindeki ücretler arası uçurumu açıklamaları için zorluyor. IBWOMEN bu sayıların kamuyla paylaşılması yönünde imza kampanyası başlattı. Kampanyanın internet sitesi konuya dair bilgi içeriyor.



Künye:

Reklamveren: IBWOMEN

Reklam Ajansı: McCann Madrid

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Monica Moro

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Jon Lavín, Raquel Martinez

Yaratıcı Yönetmen: Manuel Arranz, Ander Mendivil, Ricardo Rovira, Enrique Moreno

Yapım: Lee Films

Yönetmen: Sega Y Fede

Görsel: YouTube