Erkekler De Ağlar, Silme Gözyaşını

Can Bonomo'nun "Erkekler de Ağlar" isimli parçasının, AXE sponsorluğundaki müzik videosu erkeklerin duygularına sahip çıkmasını destekliyor.

Yakın geçmişin süper cinsiyetçi, en erkkekk markalarından AXE bir süredir bir değişim içerisinde. Dünya değişiyor sonuçta, artık maçoluk değil; eşitlik prim yapıyor. Bu minvalde AXE da artık kadınları nesneleştiren (aslında bunu yaparken erkeği de hayli nesneleştiren) yaklaşımını bırakarak; erkeğin kendisine, erkek olma hallerine, bunun samimiyet ve gerçekliğine odaklanıyor. Erkekleri kendi büyülerini bulmaya çağırdığı yeni küresel stratejisi "Find your magic" altında daha gerçek içgörülere dayanan işler çıkıyor, iyi de oluyor. Bunlardan biri dün yayına giren bir çalışma; Can Bonomo'nun "Erkekler de Ağlar" isimli parçasının, AXE sponsorluğundaki müzik videosu.



Şarkı, eski bir şarkının yeni sözlerle, yeniden yorumlanmış hali. Nilüfer'in '85 tarihli "Erkekler Ağlamaz" şarkısına "Hayır efendim ağlarız" diye cevap veriyor. Orijinal şarı "sil gözlerini" derken bu "kardeşim silme yaşını" diyor. Depo Film'in yapımcılığını üstlendiği müzik videosu boyunca da siyah beyaz çekimlerde, güzel güzel ağlayan adamlar görüyoruz. AXE bu video ile klişeleri yıktığını ve erkeklerin duygularını özgürce yaşamalarına destek verdiklerini söylüyor. Kampanya, #erkeklerdeağlar etiketiyle sosyal medyada destekleniyor.

Her şey kanun, her şey kural, her şey garip,

Bıkmadın mı dik durmaktan, göz yaşlarını silip silip?

Sırtında bir yük var, gözün dalıyor

İçindeki çocuk senin yerine ağlıyor



Erkekler de ağlar, sev göz yaşını

Küçükken ağlardın, unuttun mu masum, uslu?

Erkekler de ağlar, katlanamaz yüzüne

İndir maskeni bak yaşların, yakışıyor yüzüne



Herkes farklı, herkes renkli, herkes soluk,

Güçlü güçsüz herkes ağlar, için için, oluk oluk

Dalmışsın uzaklara, gözlerin donuk

Bekliyor ağlamanı içindeki çocuk



Gözyaşların seni sen yapıyor,

Erkekler de ağlar kardeşim silme yaşını

Video güzel, şarkı güzel, mesaj güzel, hiç lafım yok. AXE gibi bir markanın yeni stratejisiyle bizimki kadar ataerkil bir memlekette böyle bir şeyi sahiplenmesi oldukça cesur. Tek eleştirim, "Erkekler de ağlar" isimli bir şarkıda ağlayan erkekler içerisinde ağlayan bir trans birey göstermek konusunda. Zira biyolojik olarak erkek doğmuşsa da kendini kadın hisseden bir insanı ağlayan "erkek"lerle yan yana koymak bana göre o insanın kendini ait hissettiği cinsiyeti göz ardı ederek, "Hayır arkadaşım, sen ille de erkeksin" demek ve o kişiyi kabul etmemek, değil midir? Kötü niyetle yapıldığını düşünmüyorum, kapsayıcı olmak adına yapıldığına eminim ama bana göre hatalı bir mesaj veriyor. Bu da benim şahsi notum olsun.

Künye: AXE Türkiye

Reklam Ajansı: Manajans / JWT

Yapımevi: Depo Film

Yönetmen: Serdar Dönmez

Görsel: Vimeo