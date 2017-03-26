Erdal İnci'nin de İçinde Olduğu Yeni Medya Kolektifi: Oddviz

Çağrı Taşkın, Erdal İnci, Serkan Kaptan üçlüsünden oluşan Oddviz, 3B modelleme odaklı video ve sanal gerçeklik projeleri geliştiriyor.

Yeni medya ve video alanında çalışmalar yapan Erdal İnci, mimar Çağrı Taşkın ve sanatçı Serkan Kaptan ile bir araya gelerek dijital araçları kullanarak 3 boyutlu ve etkileşimli çalışmalar üretecekleri kolektifleri Oddviz'i kurdu. Gerçek dünyayı havadan ve sıradan fotoğrafları kullanarak dijitalleştirebilen ekip bu fotogrametrik çalışmalar hazırlıyor ve bunları 3B modeller ve videolarda kullanmak üzere tasarlıyor.

Ekip kendilerini 3 boyutlu tarayıp dijital kopyalarını yaratarak yaptıkları duyuru videolarında Kadıköy'deki antikacılar sokağı olarak bilinen Tellalzade sokakta sonsuz bir döngü içerisinde koşuyorlar. Ve bu video da Oddviz'in hedeflediği projeler için ışık tutuyor. Ekip 3B modellemeyle çalıştıkları projeleri sadece modelleme ve sunma ile kalmayıp animasyon ve manipülasyon gibi kalemlerle de modifiye ediyor. Oddviz sanat, mimari ve yönetim kabiliyetlerini kullanarak yüksek kalitede üretilen yeni medya çalışmalarını internet siteleri, video, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik mecralarında kullanılmak üzere geliştirecek.

Oddviz'in sanal gerçeklik uyumlu 3B deneyimlenebilir çalışmalarını Sketchfab'dan, video formatındaki versiyonlarını ise Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz.





Görsel: Oddviz