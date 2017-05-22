Engelli Bireylerin Deneyimlerini Anlatan iPhone Hikayeleri

Apple, "herkes için tasarlandı" önermesiyle Apple ürünlerinin erişilebilirlik özelliklerini 7 kısa filmle anlatıyor.

Apple, geçtiğimiz yıl 27 Ekim'de düzenlediği yeni MacBook Pro'nun lansman etkinliğinde erişilebilirlik sayfasını düzenlediğini ve erişilebilirliği bir ek özellik olarak değil bir ilke olarak benimsediklerini açıklamıştı. Lansman sırasında yayınlanan Sady Paulson'un hikayesi de bu ilkelerin uygulamadaki karşılığını yansıtıyordu.

5 Haziran 2017'de başlayacak olan Apple'ın geliştiriciler konferansı WWDC öncesi, adeta bir ısınma turu mahiyetinde 7 filmlik bir seri yayınlandı. Apple'ın kanalları üzerinden paylaşılan filmler, Sady'nin hikayesine parelel kurgular içeriyor. Apple ürünlerinin erişilebilirlik özelliklerinin engelli bireylerin hayatında yarattığı artı değer öne çıkarılıyor. Her filmde farklı engelli bireylerin Apple ürünlerini ve yazılımlarının kullanış biçimleriyle dünyayla girdikleri etkileşim anlatılıyor.

Apple, filmleri hem küresel hesabından hem de Türkiye gibi yerelleştirilmiş sayfalarından yayınladı. Küresel hesapta hazırlanan çalma listesinde filmlerin altyazılı geleneksel versiyonları hem de her filmin sesli tasvir edilmiş versiyonları yer alıyor. Bu da kimileri için bir detay gibi görünse de erişilebilirliği bir ilke olarak benimseme altındaki değeri yansıtıyor.

7 filmin tamamını da aşağıdaki çalma listesinden izleyebilirsiniz.

Görsel: Apple