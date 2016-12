Engelleri Aşan Yaratıcı Teknolojiler ve Kampanyalar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Çok farklı Braille kullanımları, erişilebilirlik, akıllı baston, akıllı saat ve oyuncaklar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Görme engellilere özel akıllı saatler, akıllı baston, paralimpik oyunlar dolayısıyla yapılan kampanyalar, erişilebilirlik temasına vurgu yapan teknoloji kampanyaları, işitme engelliler için müziği hissedebilen giysi, farklı Braille kullanımları (saat, porno, mezuniyet yıllığı) ve oyuncakların engelli dünyaya uyumu konusunda 2016'da meydana gelen gelişmelere hep birlikte göz atalım.

Handy Park, Engellilere Ayrılan Park Yerlerini Koruyor

Mescalina’yla ortak bir çalışma yürüten Morelia Belediye Meclisi, Morelia Şehir Ulaşım Merkezi için engellilerin park yerlerini koruyan akıllı cihaz “Handy Park”ı (Pratik Park) geliştirdi. Bir takım teknolojik özelliklerle donatılan bu alet, yerleştirildiği engelli park yerinde haksız yere kullanılmı engellemek için bir bakıma gözcülük yapıyor.

Görme Engelliler için Braille Akıllı Saat

DOT Braille Akıllı Saat, Braille alfabesini yenilikçi teknolojilerle birleştiriyor. Bu sayede, görme engelliler için gündelik hayatı kolaylaştıran, onların yaşama daha fazla katılmalarına yardımcı olan bir destek sunuyor. Cannes Lions ve London International Awards gibi yarışmalarda tasarım ve inovasyon dalında pek çok ödül alan akıllı saat, geleneksel Braille okuma cihazlarına göre çok daha ekonomik ve taşınabilir bir alternatif.

Apple'dan Engelli Bireylerin Yaşamından Kesitler Sunan "Erişilebilirlik” Filmi

Bir hizmetin ya da ürünün insanların yalnızca bir kısmı için değil, engelliler ve yaşlılar dâhil olmak üzere herkes için kullanılabilir olması “erişilebilirlik” kavramıyla ifade ediliyor. Günümüzde özellikle teknoloji bu alanda çok büyük rol oynuyor. Erişilebilirlik konusunu önemseyen markalardan biri olarak Apple, bu yıl çalışmalarını gerçek hayat hikayeleri üzerinden aktardığı bir kısa film yayınladı.

Görme Engellilere Dünyayı Anlatan Kişisel Asistan: Horus



Görme engelliler için bizim hiç düşünmeden yaptığımız sıradan işler sorun haline gelebiliyor. Örneğin, bir ilaç kutusunun üzerini okumak, kıyafet seçmek ya da yaya geçidinden geçmek gibi. Günlük hayatın görme engelliler açısından yarattığı bu tip sorunların üstesinden gelmek için geliştirilen Horus isimli bir cihaz, ne görüldüğünü tanımlayarak taşıyıcısının "görmesine" yardımcı oluyor.

Görme Engelliler için Dokunarak Anlaşılabilen Saatler

O an günün hangi diliminde olduğumuzu anlamak için ne yaparsak yapalım görme duyumuza ihtiyacımız var. Güneş'in gökyüzündeki konumu olsun ister cebimizdeki, kolumuzdaki saat olsun mutlaka görmemiz gerekiyor. Eone isimli girişim ise bu döngüyü kırmak için manyetik bir zaman parçası yaratmış.

Görme Engellilerin Hayatını Kolaylaştırılacak Akıllı Baston WeWalk

Türkiye'de doğan WeWalk projesi ise görme engelliler için hayati önem taşıyan beyaz baston teknolojiyle buluşturuyor. Mayıs ayında Vestel ve YGA iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Hackathon'da doğan bu fikir, Ar-Ge çalışmalarına devam ederek artık kitlesel fonlamayla gerçeğe dönüşme aşamasına geldi.

İşitme Engelli İnsanların Müziği Hissedebilmesini Sağlayan Giysi: Sound Shirt

Sound Shirt, sesleri tercüme ederek titreşimlere dönüştürüyor. Orkestranın çaldığı her bir enstrüman giysiye bağlı bir yazılım tarafından tercüme ediliyor. Tasarım fikri, her insanın müzik dinleme deneyimini yaşamaya hakkı olduğuna inanan orkestraya ait. 6 ay süren araştırma ve geliştirme döneminin ardından tasarım hayata geçirildi.

BMW, Paralimpik Atlet İçin Tekerlekli Sandalye Tasarladı

6 yıldır Olimpiyat Oyunları’nda ve Paralimpik Oyunları’nda Team USA’in resmi sponsorları arasında bulunan BMW, KBS’le birlikte olimpiyatlara katılan tüm atletlerin yanında olduğu mesajının altını çizen, “Built for Gold” kampanyasını hazırladı.





Braille Alfabesi ve Kabartma Figürlerle Yaratılan Pornografi

Lisa J. Murphy’nin görme engellileri düşünerek tasarladığı ve hayata geçirdiği “Tactile Mind”, üzerindeki pornografik kabartmaların dokunularak hissedilebildiği bir kitap. El yapımı kitapta 17 tane kabartmalı erotik veya pornografik figür bulunuyor. Termoform tekniği ile şekillendirilen plastik sayfaların üzerinde vücutları belirgin figürlere, altlarında yer alan Braille alfabesiyle yapılmış açıklamalar eşlik ediyor.





Channel 4'dan Rio Paralimpik Olimpiyatları İçin Süper İnsanlar Reklamı

Channel 4, Rio Paralimpik Olimpiyatları 2016 için hazırladığı "We Are the Superhumans" (Bizler Süper İnsanlarız) ismindeki reklam filmini yayınladı. 2012’deki Meet the Superhumans reklamıyla pek çok ödülün sahibi olan Channel 4, paralimpik atletlere karşı bakış açısını değiştirmeyi başarmıştı ve olimpiyatlar sırasında en çok izlenme rakamını paralimpik oyunlar sırasında elde etmişti.





Kilyos'taki Görme Engelli Öğrenciler İçin 3 Boyutlu Mezuniyet Yıllığı

3 boyutlu yazıcıları kullanarak Soma'daki ailelerin sabun üretmesini sağlayarak yeni bir kazanç modeli oluşturan, Şişli Etfal Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki çocukları sanal gerçeklikle buluşturarak bambaşka dünyalarda tura çıkaran Social MakerLab, bu eğitim öğretim yılının sonu için de Kilyos Veysel Vardal Görme Engelliler İlköğretim Okulu öğrencilerine bir sürpriz hazırladı.

Kişiye Özel Tekerlekli Sandalye: GO

GO ismi verilen tekerlekli sandalye, kullanıcısının biyometrik verileri taranarak kişiye özel olarak hazırlanıyor. Vücut boyutları ve ağırlık gibi parametrelere göre engelli bireyin bedeni ile bütünlük sağlayacak biçimde geliştirilen sandalye için kullanıcıya sunulanlar bununla da sınırlı değil. Akıllı telefon ile erişilebilen bir mobil uygulamada kullanıcı renk ve desen seçenekleri yanında, ilave aksesuarlarla da ürünü kendi zevkine ve ihtiyaçlarına uygun hale getirebiliyor.



Blind Cap: Görme Engelli Yüzücüler İçin Akıllı Bone

Cheil İspanya ve Samsung, İspanyol Paralimpik Komitesi’nin de desteğiyle birlikte “Blind Cap” adındaki yüzücü bonesini geliştirdi. Son teknolojiyle donatılan bone, görme engelli yüzücülere çizginin sonuna geldiklerini ve geri dönmeleri gerektiğini bildiriyor. Bonede bulunan titreşimli sensörler ve Bluetooth teknolojisi, yüzücüyü tam zamanında uyararak dönmesini sağlıyor.

Görme Engelli Çocuklara Okumayı Öğreten Oyuncak

Görme engellilere ve ailelerine ücretsiz hizmetler sunan Dorina Nowill Vakfı, LEGO’dan ilham alarak ve Lew’Lara\TBWA ile bir araya gelerek Braille alfabesi ve LEGO’nun karışımından "Braille Bricks”i geliştirdi.

Adaptoys: Engelleri Ortadan Kaldıran Oyuncaklar



Adaptoys, bedensel engelli insanların çocuklarıyla ve torunlarıyla günümüzün popüler oyuncakları ile aktif şekilde oyun oynayabilmesini sağlayan yardımcı bir teknoloji. 360i New York tarafından ortaya atılan fikir, Axios teknoloji şirketi ortaklığıyla geliştirildi ve hayata geçirildi.

LEGO’nun Tekerlekli Sandalyeli Yeni Figürü

ToyLikeMe (Benim Gibi Oyuncaklar) hareketinin organizatörü olan Rebecca Atkinson, change.org’da başlattığı kampanyada çeşitli bedensel engelleri olan oyuncaklar üretilmesini istemiş ve büyük destek görerek 20.000 imza toplamıştı. LEGO; kampanyaya cevap olarak, Nürnberg'te gerçekleşen dünyanın en büyük uluslararası oyuncak fuarında yeni modelini tanıttı: Tekerlekli sandalyeli LEGO adam.

Görsel: Promobricks