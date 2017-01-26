Endüstriyel Tarımın Göbeğindeki Bostan Korkulukları

Kate Fichard ve Hugo Deniau ortaklığında ortaya çıkan Scarecrows çalışması, bostan korkuluklarını günümüze yeniden davet ediyor.

Teknoloji ilerledikçe ilerliyor. Gelişiyor, değişiyor. Fakat ardında bıraktıklarına bakıyor muyuz? Fotoğraf sanatçısı Kate Fichard ve plastik sanatçısı Hugo Deniau ortaklığında hayat bulan çalışma, bizleri eski bir gelenek olan bostan korkuluklarına davet ediyor.

Kate Fichard, Fransa'da yaptığı gözlemler sonucunda artık bitkileri kuşlardan korumak için bostan korkuluklarının kullanılmadığını fark ediyor. Böcek ilacı gibi yöntemlerle korumaya alınan bitkiler, bostan korkulukları olmadan da yaşamına devam edebiliyor yani. Fakat çevre konusuna karşı hassas olan Fichard, bu geleneği yeniden diriltmeyi amaçlar ve ortaya bu şekilde bostan korkuluklarının milenyum döneme ışık tutan formları çıkar. Bu proje, bir geleneğin günümüzde yaşadığı dönüşüme önemli bir örnek olarak yerini alıyor.

Görsel: Kate Fichard