En Siyah Siyaha Bir Darbe de En Yaldızlı Yaldızdan

Dünyanın en siyah siyahının kullanım haklarını satın alan Anish Kapoor'la Stuart Semple tartışması bu sefer de en yaldızlı yaldız üzerinden devam ediyor.

Ressamlar arası bir entrika hikayesine dönen renk kavgasının geçen bölümlerinde ne olmuştu hatırlayalım derseniz, Anish Kapoor Vantablack isimli dünyanın en siyah siyahının kullanım haklarını satın almış, bu da sanat camiasında infial yaratmıştı. Siyahın paylaşılmasını isteyen sanatçı Stuart Semple ise En Pembe Pembe isimli bir boya yaratmış, bunu da Anish Kapoor olmayan herkesin alabileceğini açıklamıştı. Semple, #sharetheblack (siyahı paylaş) etiketi üzerinden Anish Kapoor'a baskı yapmayı sürdürürken, tartışmanın ateşini "En Yaldızlı Yaldız" ile bir doz daha artırdı.

Stuart Semple, yılbaşı sezonunun ışıltısına uygun bir şekilde "Diamond Dust" ismini verdiği yaldızlı boyasının dünya üzerindeki en yansımalı sanat malzemesi olduğunu söylüyor. Nasıl ki Semple'ın pembesinin en parlak pembe olması siyahın karanlığına bir cevap idiyse; yaldızın yansıtıcılığı da siyahın ışığın emme özelliğine bir kontra.

Diamond Dust içerisinde gerçek cam parçacıkları kullanılmış, bu nedenle dikkatli kullanılması öneriliyor. Farklı şekillerde kesilen parçacıkların ışığı değişik açılardan yansıtması hedeflenmiş. Alışıldık yaldızlı boyaların aksine parçacıkların büyük olması da daha fazla ışık geçirgenliği sağlıyor. %99.8 saydamlık sunan Diamond Dust için neredeyse tamamen saydam denebilir. Bu sayede kullanıldığında elmasınkine benzer bir pırıltı yayıyor. Yapıştırıcı aracılığıyla uygulanan Diamond Dust, altındaki eserin görünürlüğünü engellemiyor.

Tabii, en önemlisi Diamond Dust'ı satın alabilmek için yine Anish Kapoor olmadığınızı beyan etmeniz gerekiyor. Anish Kapoor veya onun yakınları dışında herkes yaklaşık 35 TL karşılığında bu yaldıza sahip olabiliyor.

Bu arada En Pembe Pembe meselesine Anish Kapoor Instagram hesabı üzerinden cevap verdi. Bu paylaşım ile tartışmanın sertleştiği görülürken Kapoor'un "En Yaldızlı Yaldız"a cevabı da heyecanla bekleniyor.

Çekirdeklerimizi hazır edelim.





Görsel: Stuart Semple