En Sevdiğiniz Şehrin Çikolatadan Haritası

Liat Zvi ve Anat Errell’ın projesi Tamtik, aşık olduğunuz şehrin lüks çikolatadan yapılmış bir haritasını sunuyor.

Talia Sari’nin sevdiğiniz şehri broş, kolye ve yüzüklere işleyen You Are Here projesinin ardından Ola Shekhtman’ın ünlü şehirlerin silüetlerinden oluşan yüzük serisi ve Sketcha Design’ın ünlü şehirlerin gökyüzü silüetlerinden oluşan kolye projesi de "şehir" temasıyla dikkat çeken çalışmalar arasında yer aldı. Liat Zvi ve Anat Errell’ın projesi Tamtik ise aşık olduğunuz şehrin haritasını birinci sınıf bir el yapımı çikolataya dönüştürüyor. Haritalarda şehrin her bir sokağını ve ünlü simgelerin konturlarını görmek mümkün.

Tamtik, destek toplamakta olduğu Kickstarter’da 3 temel özelliğini vurgulamış. Bunlardan ilki el yapımı bir acı çikolata olması. İkincisi; Londra’nın, New York’un, Tel Aviv’in - ve topladıkları destekle, takipçilerin oylarıyla seçilecek sıradaki şehri eklemeyi hedefliyorlar- stilize edilmiş birer haritası olması. Üçüncüsü ise; lezzet, paketleme ve tasarım dahil baştan aşağı bir sanat eseri olması ve yerel sanatçılar tarafından elle yapılıyor olması.

Lüks kalitede olduğu vurgulanan Tamtik çikolatalarının yapımı için en yüksek kalitede malzemeler tercih edilmiş. Kolombiya, Ekvador ve Peru'dan seçilen en iyi Cacao Fino de Aroma çekirdekleriyle yapılan çikolatalarda %100 kakao yağı ve doğal vanilya kullanılmış. Lezzeti, meyveli ve çiçekli aromalarla zenginleştirilmiş. Kickstarter kampanyasının başarıya ulaşması durumunda ise sütlü çikolata ve beyaz çikolata seçeneklerini de eklemeyi planlıyorlar.

Tamtik’in ambalajı, estetikten ödün vermeyen sürdürülebilir bir anlayışla hazırlanmış. Ambalaj tamamen geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilen kağıttan üretilmiş. Kutu, arka tarafındaki kanca kullanılarak tıpkı çerçevelenmiş bir sanat eseri misali duvara asılabiliyor.



Talia Sari’nin “You Are Here” projesinden ilham aldıklarını belirten Tamtik ekibi, Sari’ye iş birliği teklifinde bulunmuş ve teklifleri kabul edilmiş. Bu sayede bir kutu Tamtik çikolata ile birlikte bir You are Here aksesuarını birlikte sunan bir paket de önerebiliyorlar.



Görsel: Kickstarter