En İyi Sinematografi Oscar'ını Kazanmış Tüm Filmler Tek Videoda

Burger Fiction, 1927'den günümüze kadar En İyi Sinematografi kategorisinde ödül alan yapımları tek bir videoda bir araya getirdi.

Sinema filmlerinin yapım aşamasında teknik ekibin ışık, filtre, kamera tercihleri gibi temel değişkenlerden anlatılan hikayeye göre çok çeşitli alt değişkenlere uzanan sinematografi, fotoğraf sanatıyla paralellik gösterse de harekete ve sürekliliğe dayandığı noktalarda da ayrışıyor.

Daha önce En İyi Görsel Efekt ödülünü alan yapımları derleyen Burger Fiction, 2017 Oscar'ları öncesinde geçmişten günümüze bir kolaj daha yaparak 1927'den günümüze En İyi Sinematografi ödülünü kazanan eserleri listeliyor. 1967'ye kadar devam eden siyah-beyaz ve renki ayrımı her yıl iki filmin ödül kazanmasını sağlıyordu. 1968'den sonra ise renkli filmler Hollywood'u ele geçiriyor ve Akademi Ödülleri'nde de sadece renkli filmler değerlendiriliyor.

Sinema severler için izleme listesi yaratmak için faydalı bir kaynak olan çalışma, ortalama bir sinema izleyicisi için 80'lerden sonra artarak yükselen bilindik filmleri anında tanıma yarışına dönüşüyor.

Görsel: YouTube