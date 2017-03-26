Emzirme Konusundaki Tabulara Meydan Okuyan Dev Meme

Mother London, Anneler Günü için hazırladığı #FreeTheFeed kampanyası kapsamındaki dev şişme meme yerleştirmesiyle ses getirdi.

İngiltere’de Anneler Günü her yıl 26 Mart’ta kutlanıyor. Bu yılki Anneler Günü kutlamasına ise reklam ajansı Mother London’ın #FreeTheFeed adlı kampanyası damga vurdu. Kampanyanın hedefi, son yıllarda bir tabu olarak dünya genelinde çokça tartışılan emzirme konusunda farkındalığı yükseltmek idi. Dev boyutlarda şişme memeden oluşan bir yerleştirme, kampanya dahilinde Shoreditch sokaklarında bir binanın tepesinde boy gösterdi. Yerleştirme günün ilerleyen saatlerinde kaldırılsa da sosyal medyadaki yankıları uzun süre devam etti.

Mother London kampanyanın amacı hakkında açıklayıcı bir metin de yayınladı: "İnanması güç ancak 2017 yılında olmamıza rağmen İngiltere'deki anneler halka açık yerlerde bebeklerini emzirirken hala izlendiklerini ve yargılanmakta olduklarını hissediyorlar. Bu kampanya her kadının suçluluk veya utanma duygusuna kapılmadan çocuklarını nerede ve nasıl besleyeceklerine karar verme hakkı konusunda bir kutlama niteliği taşıyor."

In case you missed it. Yesterday was #MothersDay.



We put a giant breast in Shoreditch... #FreeTheFeedhttps://t.co/Ebd9mmOVgb pic.twitter.com/TakyeTyP0W

— Mother London (@motherlondon) March 27, 2017 Right now there's just a massive boob sat on a roof in Shoreditch to promote freedom to breastfeed in public pic.twitter.com/9lgK5BshXW

— sophie (@sophxthompson) March 26, 2017



Görsel: Mother London