Emrinize Amade Tek Kişilik Ordu MekaMon

Hem fiziksel dünyada hem dijital dünyada çarpışabilen, oyun robotu MekaMon; oyun dünyasının sınırlarını ortadan kaldırıyor.

Pokemon GO'nun artırılmış gerçeklikle gerçek dünyayı buluşturan kurgusu dünyayı kasıp kavurduktan sonra, Reach Robotics oyunun sadece bir ekrana hapsolmaması amacıyla MekaMon'u yarattı. Robotik teknolojisiyle artırılmış gerçekliği bir araya getirerek ve hem gerçek hem de dijital dünyada çarpışabilen robotlar olan MekaMon, tüm dünyayı bir oyun alanına çevirerek oyuncular için sınırsız deneyim sunuyor.

MekaMon, akıllı telefonlar üzerindeki özel uygulaması ile kişiselleştirilebiliyor ve kontrol ediliyor. Bu uygulama aynı zamanda artırılmış gerçeklik dünyasına da çıkış kapısı görevi görüyor. MekaMon, izleme teknolojisi sayesinde oyuncu fiziksel dünyanın sınırlarını aşarak kendi gerçek zamanda dijital dünyanın içerisinde buluyor.

MekaMon tek oyuncu veya çoklu oyuncuyu destekliyor. Tek oyunculu modda, telefon ekranı geniş bir artırılmış gerçeklik dünyasına dönüşüyor ve oyuncu epik bir maceraya atılıyor. Oynadıkça puan ve iyileştirmeler kazanıyor, bunları ileriki çarpışmalarda kullanabiliyor. Oyuncunun gerçek hayattaki hareketleri oyun içerisinde ateş etme, ateşten kaçma, son anda darbeden kurtulma gibi hareketlere dönüşüyor.

Çok oyunculu modda ise oyuncular dilerse yüz yüze robotlarını çarpıştırıyor, dilerlerse arcade stili bir oyun içerisinde savaşabiliyorlar. MekaMon'un birden fazla cihaza bağlanabilme özelliği sayesinde iki veya daha fazla oyuncu aynı robot için işbirliği yaparak oynayabiliyorlar.

MekaMon robotları 3 yıllık bir gelişim sürecinin sonucu. Telefon kamerası ve kızılötesi izleme teknolojisi sayesinde etkileyici bir oyun deneyimi sunuyor. Hafif gövdesi çevik kavga hamlelerine izin verirken 3 açılı bacak esnekliği hareket çeşitliliğini artırıyor. Farklı silah ve kalkanlar sayesinde robotlar kişiselleştirilebiliyor, yeni yetiler kazanabiliyor, güçlerini artırabiliyor.

Görsel: Reach Robotics