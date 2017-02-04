Emrah Ablak'tan Unutulmaz Türk Müziklerine Yaratıcı Karikatür Filmler

Emrah Ablak, şarkı sözlerini görselleştirdiği #karikafilm serisiyle Instagram'ı yaratıcı bir şekilde kullanıyor.

Emrah Ablak, 25 Ocak'tan bu yana Instagram'da yaratıcı ve şirin bir seriye imza atıyor. Erol Evgin'den Cem Karaca'ya, Sezen Aksu'dan Zülfi Livaneli'ye birçok yerel müzisyenin akıllara kazınmış parçalarını kısa hikayelere dönüştürüyor. Kimi zaman Bob Marley gibi yabancı isimlerin parçalarını da kullansa da genel odağı yerli isimlerde.

Ablak, şarkı sözlerini bire bir kelime anlamlarıyla gözünün önünde canlandırıyor ve ardından bize anlatıyor. Ve tabii parçayı mevcut bağlamından çıkarıp bambaşka koşullarla baştan kurgulayınca da yüzünüzden gülümseme eksik olmuyor.

#karikafilm etiketiyle paylaştığı çalışmalarının yarattığı atmosfer öylesine basit, akıcı ve yaratıcı ki, birçok amatör çizer Ablak'ın etiketi altında paylaşım yaparak adeta bu akıma saygı ve sevgilerini iletmiş. Yaratıcı mecra kullanımı olarak da güzel bir örnek yaratan Emrah Ablak'ın bu serisini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

#karikafilm #gülümse #sezenaksu

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 25, 2017 at 8:47pm PST





#karikafilm #işteöylebirşey #erolevgin

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 21, 2017 at 11:23am PST



#karikafilm #senisevmediğimyalan #ibrahimtatlıses

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 19, 2017 at 8:34am PST





#karikafilm #sendebaşınıalıpgitme #cemkaraca

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 15, 2017 at 4:48pm PST





#karikafilm #gidiyorum #azerbülbül

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 13, 2017 at 5:24pm PST





#karikafilm #yeterkionursuzolmasınaşk #leventyüksel

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 5, 2017 at 1:48am PST





#karikafilm #kanvegül #iskenderdoğan

A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on Feb 4, 2017 at 4:05am PST

Görsel: Emrah Ablak