Emrah Ablak'tan Unutulmaz Türk Müziklerine Yaratıcı Karikatür Filmler
Emrah Ablak, şarkı sözlerini görselleştirdiği #karikafilm serisiyle Instagram'ı yaratıcı bir şekilde kullanıyor.
Emrah Ablak, 25 Ocak'tan bu yana Instagram'da yaratıcı ve şirin bir seriye imza atıyor. Erol Evgin'den Cem Karaca'ya, Sezen Aksu'dan Zülfi Livaneli'ye birçok yerel müzisyenin akıllara kazınmış parçalarını kısa hikayelere dönüştürüyor. Kimi zaman Bob Marley gibi yabancı isimlerin parçalarını da kullansa da genel odağı yerli isimlerde.
Ablak, şarkı sözlerini bire bir kelime anlamlarıyla gözünün önünde canlandırıyor ve ardından bize anlatıyor. Ve tabii parçayı mevcut bağlamından çıkarıp bambaşka koşullarla baştan kurgulayınca da yüzünüzden gülümseme eksik olmuyor.
#karikafilm etiketiyle paylaştığı çalışmalarının yarattığı atmosfer öylesine basit, akıcı ve yaratıcı ki, birçok amatör çizer Ablak'ın etiketi altında paylaşım yaparak adeta bu akıma saygı ve sevgilerini iletmiş. Yaratıcı mecra kullanımı olarak da güzel bir örnek yaratan Emrah Ablak'ın bu serisini Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
#karikafilm #gülümse #sezenaksu
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #işteöylebirşey #erolevgin
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #senisevmediğimyalan #ibrahimtatlıses
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #sendebaşınıalıpgitme #cemkaraca
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #gidiyorum #azerbülbül
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #yeterkionursuzolmasınaşk #leventyüksel
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
#karikafilm #kanvegül #iskenderdoğan
A post shared by Emrah Ablak (@emrahablak) on
Görsel: Emrah Ablak