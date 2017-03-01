Elektrikli Süpürgenin Vakum Gücüyle 3 Boyutlu Tasarımlar [SXSW 2017]

FormBox, gündelik objelerin 3B kalıplarını çıkararak onlarla çok farklı eşyalar üretmeye olanak tanıyor.

3 boyutlu yazıcılar dijital olarak tasarladığımız modelleri hızlı ve kolay bir şekilde gerçeğe dönüştürme konusunda adeta bir devrim yarattı. Öyle bir devrim ki, isteyenin istediği anda ihtiyacı olduğu şeyi üretmesine olanak tanıyor. 3B yazıcılarla üretilen obje kırık bir sandalyenin ayağı da olabiliyor bir conta da, böylece bireyler kendi sorunlarına kendi çözümlerini üretebiliyor.

Haziran 2016'da tamamlanan Kickstarter kampanyasıyla hayata geçen FormBox ise 3B tasarım ve üretime farklı bir soluk getiriyor. FormBox ile herhangi bir objeyi kalıp olarak kullanıp üzerine geçirdiğimiz materyalin bu objenin dış hatlarını çıkarmasını sağlayabiliyoruz. Örneğin bir tabağın kalıbını çıkararak duvar saati, kesilmiş bir patatesin kalıbıyla da minik saksılar üretilebiliyor.

FormBox'ın çalışma prensipleri ise oldukça basit. Plastik, geri dönüştürülebilir karton veya saydam kaplamalar başta olmak üzere birçok materyal FormBox'a yerleştiriliyor ve biraz ısıtılıyor. Ardından kalıbını alacağımız objeyi yerleştiriyoruz ve kızak benzeri sistemle materyali objeyle buluşturuyoruz. Kalıp çıkarılırken içeride kalan havanın çekilme işlemini ise herhangi bir elektrikli süpürgeyi FormBox'a bağlayarak gerçekleştirebiliyoruz.

SXSW 2017 Interacitve Innovation Awards'ta Innovative 3-DIY kategorisinde finale kalan FormBox'ın sunduğu yaratıcılık, kullanıcıların çevresindeki eşyaları nasıl gördüğüyle doğrudan ilişkili. Hazırlanan örnek üretimler de FormBox'ın yaratıcılık sınırlarının oldukça geniş olduğunu ispatlıyor.

Görsel: FormBox