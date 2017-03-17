El Emeği Baskıyla Konser Posterleri Sergisi: Flatstock [SXSW 2017]

Amerikan Poster Enstitüsü tarafından organize edilen Flatstock'ta 72 baskı stüdyosu tasarımlarını sergiliyor.

Amerikan Poster Enstitüsü tarafından düzenlenen ve SXSW kapsamında her yıl ziyaretçileriyle buluşan Flatstock, ülke çapında edisyonlu baskı yapan sanatçıları daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Bu yıl Flatstock'ta 72 stant bulunuyor. Stant sayısı nicel olarak bakıldığında bile ciddi bir değer iken stantların niteliğinde kaybolunca bu sayı katlanarak artıyor. Bir noktadan başlayıp düzenli olarak devam etseniz bile o kadar çok özgün ve farklı iş ile karşılaşıyorsunuz ki duvarınızda hayal ettiğiniz işlerin sayısı da sürekli artıyor. Desen odaklı sanatçılardan detaylarla büyülemeyi seçenlere kadar çok geniş portfolyosu olan ile birlikte serigrafi gibi edisyon baskı tasarımların da yükselen bir trend olduğu sinyalleri güçleniyor.

If you're in Austin for #SXSW, be sure to check out Mondo friends at #Flatstock! Open to the public & goes through the 18th. pic.twitter.com/0RCAUuwMxb — MONDO (@MondoNews) 16 March 2017

SXSW kapsamında Bud Light, sergrafi baskıyla SXSW'in 4 kolu olan Interactive, Film, Music ve Comedy'ye özel anlık basılan posterler hazırladı ve dağıttı. Türkiye'de ise benzer amaçla üretim yapan, ekibimin tamamının aynı zamanda Krüw üyesi olduğu Big Baboli de edisyon baskı posterler tasarlıyor. Bu yükselişin ardında da tıpkı analog fotoğrafçılığın yükselişi gibi insan eli değmesi ve emek sonucu ortaya çıkmasıyla yaratılan değerin popülerleşmesi yatıyor.

Görsel; Bigumigu, SXSW