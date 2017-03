Ekmek Dilimlerinin Gücü Adına

VectorB//McCann tarafından Bimbo Bread için hazırlanan basın kampanyası, dikkat çekici görsellerle farklı ekmek seçeneklerinin ürün faydalarını anlatıyor.

Meksikalı ekmek üreticileri arasında dünyanın en büyüğü olan Bimbo için reklam ajansı VectorB//McCann tarafından hazırlanan basın kampanyası, markanın ürün gamını eğlenceli çizimler üzerinden ürün faydalarını göstererek anlatıyor.

"Slice by Slice" (Dilim dilim) isimli kampanya; üç ana ürün üzerinde duruyor: Beyaz ekmek, çok tahıllı ekmek ve lifi artırılmış ekmek. Kampanya ürünlerin her birinin özel faydasını etki-tepkiyi gösteren domino taşı esprisini kullanan görsel bir iletişim diliyle anlatıyor. Her ilanda domino taşı gibi dizilmiş ekmek dilimleri, ürünün sağladığı faydayı betimliyor.

Enerji veren beyaz ekmek için dilimler bir kornayı harekete geçirerek kişiyi uyandırırken, büyümeye yardımcı çok tahıllıda uzanmaya çalıştığı kapı koluna yöneltiyor. Sindirime yardım eden lifli ekmek dilimleri ise domuzcuğu bir rögar kapağına itiyor.

Kampanya basının yanı sıra açıkhava ve dijitalde de yayına çıkacak.

Künye:

Reklam Ajansı: VectorB//McCann

Reklamveren: Bimbo Bread

Ürün: Beyaz / Çok Tahıllı / İki Kat Lifli

Genel Müdür: Juan Arteaga

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Liliam Córdoba

Takım Yaratıcı Yönetmeni: Gabriela Paredes

Yaratıcı Yönetmen: Mario Carbajal / Carlos Terán

Sanat Yönetmeni / İllustratör: Eduardo Guerrero

Görsel: VectorB//McCann