Ekin Akalın, Netflix Filmi 13th için Yaptığı Animasyonla Emmy Ödülü Kazandı

69. Emmy Ödülleri kapsamında düzenlenen Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nde Ekin Akalın, Netflix yapımı 13th için yaptığı animasyon ödül aldı.

Emmy Ödülleri, geride bıraktığı bir yıl boyunca televizyon dünyasının en iyilerini ödüllendiren bir organizasyon. Adeta televizyonun Oscar'ı olan Emmy Ödülleri bu yıl 69. kez düzenleniyor. Ana kategorilerin kazananları 17 Eylül 2017 gecesi düzenlenecek törenle açıklanacak. Stephen Colbert'in sunuculuğunu üstlendiği gecenin dışında ise yaratıcı sanatlara özel olarak ayrı bir kategorisi daha bulunuyor Emmy Ödülleri'nin.

Creative Arts Emmy Awards Show (Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri Töreni) üç kategoride yılın dikkat çeken ve televizyon için yapılmış yaratıcı işleri ödüllendiriyor. Bu kategoriler Outstanding Individual Achievement in Animation (Animasyonda Dikkat Çeken Bireysel Başarı), Outstanding Motion Design (Dikkat Çeken Hareket Tasarımı) ve Outstanding Innovation in Interactive Programming'den (Etkileşimli Programlamada Dikkat Çeken Yenilik) oluşuyor.

9 Eylül'de düzenlenen ödül töreniyle kazananları açıklanan Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri'nin kazananları arasında Los Angeles'ta yaşayan Türk asıllı Ekin Akalın da var. Ekin Akalın, Netflix'in orijinal yapımı belgeseli 13th için yarattığı animasyonlarla Outstanding Motion Design kategorisinde Emmy ödülünün sahibi oldu. 13th'in ödül alan ekibi ise Angus Wall (Eş-Yaratıcı Yönetmen), Leanne Dare (Eş-Yaratıcı Yönetmen), Lynn Cho (Tasarımcı), Dan Meehan (Animatör), Ekin Akalın (Animatör).

Ekin Akalın'a kocaman tebrikler!

A post shared by GQ Türkiye (@gqturkiye) on Sep 10, 2017 at 9:39am PDT

Görsel: GQ Türkiye