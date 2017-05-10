Effie Türkiye 2017'nin Kazanan İşleri

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda ödül alan kampanyalar ve ajanslar.

Bu 9. kez gerçekleşen Effie Türkiye Ödülleri, küresel çapta 42 ülkenin yer aldığı bir organizasyonun parçası. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen yarışma, 8 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreniyle kazananlarıyla buluştu. Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlenen Effie Türkiye Ödülleri'nde yılın en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları ödüllendirildi. Toplamda 67 ödül dağıtılırken bunlardan 24'ü altın, 12'si gümüş ve 31'i bronz ödül oldu.

Bu yılki Effie Türkiye Ödülleri'nde toplamda 309 kampanya başvurmuş. 18 kişiden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ise ödül alan projeler belirlenmiş. 9. Effie Türkiye Ödülleri'nde ödül alan isimleri aşağıda bulabilirsiniz. Altın ödül alan projeler videolarıyla listelenmiştir. Yayınlanan resmi dökümana ise buradan ve yazının altından ulaşabilirsiniz.

Otomotiv

Marka: Ford Trucks

Kampanya: Ford Trucks Her Yükte Birlikte

Ajans: Happy People Project

Banka ve Kart Ödeme Sistemleri

Marka: Türkiye İş Bankası

Kampanya: Birikim Kampanyası / İşcep Vadeli Hesap

Ajans: Medina Turgul DDB-Tribal Worldwide İstanbul

Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri

Marka: Porçöz

Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi

Ajans: Happy People Project



Telekomünikasyon

Marka: Vodafone

Kampanya: Salla Gitsin Salla Dolsun

Ajans: Y&R İstanbul



Perakende

Marka: Yemeksepeti

Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası

Ajans: Bentego Video Marketing

Marka: Letgo

Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır

Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı

Bigumigu haberi

Elektronik Ürünler

Marka: Intel Teknosa HP

Kampanya: Çocuğunuzun Kendi Bilgisayarına Sahip Olma Zamanı Geldi!

Ajans: Happy People Project + Youthworks

Buzdolabı Atıştırmalıkları ve Dondurmalar

Marka: SEK

Kampanya: Tatlı Yeme Özgürlüğü

Ajans: Mullenlowe Istanbul

Tatlı Tuzlu Atıştırmalıklar

Marka: ONEO

Kampanya: ONEO60 Anında Ferahlatıyor

Ajans: Titrifikir

Yeni Oneo 60!

Anında ferahlatıyor, ferahlığı 60 dakika sürüyor! pic.twitter.com/u7y2DVUdx1

— Ülker ONEO (@UlkerONEO) 22 October 2016

İçecek

Marka: Nescafe 3ü1 Arada

Kampanya: Kendine Gel

Ajans: Publicis İstanbul

Sivil Toplum Kuruluşları

Marka: Uluslararası Af Örgütü

Kampanya: Gay Turtle

Ajans: TBWA\Istanbul

Bigumigu haberi

Markalı İçerik

Marka: Ford

Kampanya: Ford Transit'in 50 Yıllık Yolculuğu / DigitalBelgesel Dizisi

Ajans: Ogilvy&Mather İstanbul

Bigumigu haberi

Özgün Marka Deneyimi - Aktivasyonda Başarı

Marka: Yemeksepeti

Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası

Ajans: Bentego Video Marketing



Marka: Biscolata

Kampanya: Biscolata Erkeği Carlos Mobil Uygulama

Ajans: Rabarba

Marka: Axe

Kampanya: One Song Stand

Ajans: Manajans J.Walter Thompson

Bigumigu haberi

Topluluk Yönetiminde Başarı

Marka: Selpak

Kampanya: Tuvalete Merhaba

Ajans: TBWA\İstanbul

Sürdürülebilir Başarı - Atilla Aksoy Özel Ödülü



Marka: Didi Soğuk Çay

Kampanya: Büyük Türkiye'nin Büyük Soğuk Çayı

Ajans: Marka İletişim

Marka: Eti Canga

Kampanya: Eti Canga - Dağınık Sevenlere Kampanyası

Ajans: Rafineri

Marka: ING Bank Türkiye

Kampanya: Eski Köye Yeni Adet

Ajans: Publicis İstanbul



İtibarla Büyüyenler



Marka: Vodafone

Kampanya: Çok Bekledik

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul



Taze Reklamverenler



Marka: Porçöz

Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi

Ajans: Happy People Project

Marka: Letgo

Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır

Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı

Marka: puhutv

Kampanya: puhutv Lansmanı

Ajans: Kompüter

Özel Günlerde Başaranlar



Marka: Koç Holding

Kampanya: 10 Kasım Anma İletişimi

Ajans: Publicis İstanbul

Bigumigu haberi

Görsel: Effie Türkiye Ödülleri