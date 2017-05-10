Effie Türkiye 2017'nin Kazanan İşleri
Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda ödül alan kampanyalar ve ajanslar.
Bu 9. kez gerçekleşen Effie Türkiye Ödülleri, küresel çapta 42 ülkenin yer aldığı bir organizasyonun parçası. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen yarışma, 8 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreniyle kazananlarıyla buluştu. Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlenen Effie Türkiye Ödülleri'nde yılın en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları ödüllendirildi. Toplamda 67 ödül dağıtılırken bunlardan 24'ü altın, 12'si gümüş ve 31'i bronz ödül oldu.
Bu yılki Effie Türkiye Ödülleri'nde toplamda 309 kampanya başvurmuş. 18 kişiden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ise ödül alan projeler belirlenmiş. 9. Effie Türkiye Ödülleri'nde ödül alan isimleri aşağıda bulabilirsiniz. Altın ödül alan projeler videolarıyla listelenmiştir. Yayınlanan resmi dökümana ise buradan ve yazının altından ulaşabilirsiniz.
Otomotiv
Marka: Ford Trucks
Kampanya: Ford Trucks Her Yükte Birlikte
Ajans: Happy People Project
Banka ve Kart Ödeme Sistemleri
Marka: Türkiye İş Bankası
Kampanya: Birikim Kampanyası / İşcep Vadeli Hesap
Ajans: Medina Turgul DDB-Tribal Worldwide İstanbul
Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri
Marka: Porçöz
Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi
Ajans: Happy People Project
Telekomünikasyon
Marka: Vodafone
Kampanya: Salla Gitsin Salla Dolsun
Ajans: Y&R İstanbul
Perakende
Marka: Yemeksepeti
Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası
Ajans: Bentego Video Marketing
Marka: Letgo
Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır
Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı
Elektronik Ürünler
Marka: Intel Teknosa HP
Kampanya: Çocuğunuzun Kendi Bilgisayarına Sahip Olma Zamanı Geldi!
Ajans: Happy People Project + Youthworks
Buzdolabı Atıştırmalıkları ve Dondurmalar
Marka: SEK
Kampanya: Tatlı Yeme Özgürlüğü
Ajans: Mullenlowe Istanbul
Tatlı Tuzlu Atıştırmalıklar
Marka: ONEO
Kampanya: ONEO60 Anında Ferahlatıyor
Ajans: Titrifikir
Yeni Oneo 60!
Anında ferahlatıyor, ferahlığı 60 dakika sürüyor! pic.twitter.com/u7y2DVUdx1
— Ülker ONEO (@UlkerONEO) 22 October 2016
İçecek
Marka: Nescafe 3ü1 Arada
Kampanya: Kendine Gel
Ajans: Publicis İstanbul
Sivil Toplum Kuruluşları
Marka: Uluslararası Af Örgütü
Kampanya: Gay Turtle
Ajans: TBWA\Istanbul
Markalı İçerik
Marka: Ford
Kampanya: Ford Transit'in 50 Yıllık Yolculuğu / DigitalBelgesel Dizisi
Ajans: Ogilvy&Mather İstanbul
Özgün Marka Deneyimi - Aktivasyonda Başarı
Marka: Yemeksepeti
Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası
Ajans: Bentego Video Marketing
Marka: Biscolata
Kampanya: Biscolata Erkeği Carlos Mobil Uygulama
Ajans: Rabarba
Marka: Axe
Kampanya: One Song Stand
Ajans: Manajans J.Walter Thompson
Topluluk Yönetiminde Başarı
Marka: Selpak
Kampanya: Tuvalete Merhaba
Ajans: TBWA\İstanbul
Sürdürülebilir Başarı - Atilla Aksoy Özel Ödülü
Marka: Didi Soğuk Çay
Kampanya: Büyük Türkiye'nin Büyük Soğuk Çayı
Ajans: Marka İletişim
Marka: Eti Canga
Kampanya: Eti Canga - Dağınık Sevenlere Kampanyası
Ajans: Rafineri
Marka: ING Bank Türkiye
Kampanya: Eski Köye Yeni Adet
Ajans: Publicis İstanbul
İtibarla Büyüyenler
Marka: Vodafone
Kampanya: Çok Bekledik
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul
Taze Reklamverenler
Marka: Porçöz
Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi
Ajans: Happy People Project
Marka: Letgo
Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır
Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı
Marka: puhutv
Kampanya: puhutv Lansmanı
Ajans: Kompüter
Özel Günlerde Başaranlar
Marka: Koç Holding
Kampanya: 10 Kasım Anma İletişimi
Ajans: Publicis İstanbul
Görsel: Effie Türkiye Ödülleri