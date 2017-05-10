 
Yaratıcı bünyeler için günlük besin kaynağı

Effie Türkiye 2017'nin Kazanan İşleri

Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması'nda ödül alan kampanyalar ve ajanslar.

Bu 9. kez gerçekleşen Effie Türkiye Ödülleri, küresel çapta 42 ülkenin yer aldığı bir organizasyonun parçası. Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen yarışma, 8 Mayıs'ta düzenlenen ödül töreniyle kazananlarıyla buluştu. Effie Worldwide Inc. iş birliğiyle düzenlenen Effie Türkiye Ödülleri'nde yılın en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları ödüllendirildi. Toplamda 67 ödül dağıtılırken bunlardan 24'ü altın, 12'si gümüş ve 31'i bronz ödül oldu.

Bu yılki Effie Türkiye Ödülleri'nde toplamda 309 kampanya başvurmuş. 18 kişiden oluşan jürinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ise ödül alan projeler belirlenmiş. 9. Effie Türkiye Ödülleri'nde ödül alan isimleri aşağıda bulabilirsiniz. Altın ödül alan projeler videolarıyla listelenmiştir. Yayınlanan resmi dökümana ise buradan ve yazının altından ulaşabilirsiniz.

Otomotiv

Marka: Ford Trucks
Kampanya: Ford Trucks Her Yükte Birlikte
Ajans: Happy People Project

Banka ve Kart Ödeme Sistemleri

Marka: Türkiye İş Bankası
Kampanya: Birikim Kampanyası / İşcep Vadeli Hesap
Ajans: Medina Turgul DDB-Tribal Worldwide İstanbul

Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri

Marka: Porçöz
Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi
Ajans: Happy People Project

Telekomünikasyon

Marka: Vodafone
Kampanya: Salla Gitsin Salla Dolsun
Ajans: Y&R İstanbul

Perakende

Marka: Yemeksepeti
Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası
Ajans: Bentego Video Marketing

Marka: Letgo
Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır
Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı

Bigumigu haberi

Elektronik Ürünler

Marka: Intel Teknosa HP
Kampanya: Çocuğunuzun Kendi Bilgisayarına Sahip Olma Zamanı Geldi!
Ajans: Happy People Project + Youthworks

Buzdolabı Atıştırmalıkları ve Dondurmalar

Marka: SEK
Kampanya: Tatlı Yeme Özgürlüğü
Ajans: Mullenlowe Istanbul

Tatlı Tuzlu Atıştırmalıklar

Marka: ONEO
Kampanya: ONEO60 Anında Ferahlatıyor
Ajans: Titrifikir

İçecek

Marka: Nescafe 3ü1 Arada
Kampanya: Kendine Gel
Ajans: Publicis İstanbul

Sivil Toplum Kuruluşları

Marka: Uluslararası Af Örgütü
Kampanya: Gay Turtle
Ajans: TBWA\Istanbul

Bigumigu haberi

Markalı İçerik

Marka: Ford
Kampanya: Ford Transit'in 50 Yıllık Yolculuğu / DigitalBelgesel Dizisi
Ajans: Ogilvy&Mather İstanbul

Bigumigu haberi

Özgün Marka Deneyimi - Aktivasyonda Başarı

Marka: Yemeksepeti
Kampanya: Yemeksepeti Suç ve Ceza Interaktif Kişiselleştirilmiş Video Kampanyası
Ajans: Bentego Video Marketing

Marka: Biscolata
Kampanya: Biscolata Erkeği Carlos Mobil Uygulama
Ajans: Rabarba

Marka: Axe
Kampanya: One Song Stand
Ajans: Manajans J.Walter Thompson

Bigumigu haberi

Topluluk Yönetiminde Başarı

Marka: Selpak
Kampanya: Tuvalete Merhaba
Ajans: TBWA\İstanbul

Sürdürülebilir Başarı - Atilla Aksoy Özel Ödülü

Marka: Didi Soğuk Çay
Kampanya: Büyük Türkiye'nin Büyük Soğuk Çayı
Ajans: Marka İletişim

Marka: Eti Canga
Kampanya: Eti Canga - Dağınık Sevenlere Kampanyası
Ajans: Rafineri

Marka: ING Bank Türkiye
Kampanya: Eski Köye Yeni Adet
Ajans: Publicis İstanbul


İtibarla Büyüyenler

Marka: Vodafone
Kampanya: Çok Bekledik
Ajans: Tribal Worldwide İstanbul

Taze Reklamverenler

Marka: Porçöz
Kampanya: Porçöz; sıradanlar kenara çekilsin , temizliğe ''güçlü çözüm'' geldi
Ajans: Happy People Project

Marka: Letgo
Kampanya: Atsan Atılmaz Satsan Satılır
Ajans: RONIN Strateji Danışmanlığı

Marka: puhutv
Kampanya: puhutv Lansmanı
Ajans: Kompüter

Özel Günlerde Başaranlar

Marka: Koç Holding
Kampanya: 10 Kasım Anma İletişimi
Ajans: Publicis İstanbul

Bigumigu haberi

Görsel: Effie Türkiye Ödülleri

| REKLAM


Bigumigu Yazarı
Bunlar da ilginizi çekebilir
REKLAM