Edda Gimnes'ten Giyilebilir İllüstrasyonlar

Moda tasarımcısı Edda Gimnes, dijital olarak çizdiği illüstrasyonları tuval üzerine basıyor ve bunları kıyafete dönüştürüyor.

Moda tasarımcısı Edda Gimnes, sıra dışı görünüme sahip kıyafetler tasarlıyor. Tasarladığı kıyafetlere baktığımız zaman elle çizilmiş gibi bir görünüme sahipler. Tasarımcı da tam olarak böyle bir etki yaratmak istiyor. Çizimlerini çizim yaptığı elin zıttı olan sol eliyle yapıyor. Ardından dijital olarak bir tuval üzerine siyah beyaz olarak basılıyor. Ve bunlar da kıyafete dönüşüyor.

Elle çizilmiş hissiyatını veren bu çalışmaların yaratıcısı Edda Gimnes, London College of Fashion'dan mezun. Tasarımcı kendini anlatırken sanatı ve modayı beklenmedik bir şekilde birleştirdiğini ifade ediyor. Her zaman zamanı geçmiş, eski ve unutulmuş nesneler üzerine odaklanarak tasarımlarını gerçekleştiriyor. Tasarladığı tasarımlar; Vogue UK, Vogue Italia, Vogue Germany, Garage, Röportaj Almanya, InStyle, WWD, Glamour, Elle, Vision China, Visionaire gibi pek çok mecrada yer aldı ve basında popüler oldu. Edda Gimnes'in işlerini Instagram'dan da takip edebilirsiniz.

Edda Gimnes'in illüstrasyonları 2 boyutluyken artık gerçek hayatta yerini alıyor ve 3 boyutlu olarak giyilebilir formlara dönüşüyor.

Görsel: Edda Gimnes