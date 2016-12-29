Ebru Sanatıyla Buluşan Netflix Yapımları
Netflix Türkiye, Garip Ay ile birlikte çalışarak orijinal yapımlarını ebru sanatıyla buluşturuyor.
Netflix, Türkiye'ye açıldıktan sonra yerelleştirilmiş içeriğinin yanı sıra sosyal medya hesaplarındaki iletişimi de aynı içtenlik ve yerellikle sürdürüyor. Daha önce Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sini ebru sanatıyla baştan yaratan Garip Ay ile Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlar farklı bir mecrada yeniden doğuyor.
İlk olarak The Crown, geçtiğimiz günlerde de Narcos'u konu alan #EbruOriginals, Netflix'in diğer yapımlarıyla devam edecek. Netflix Türkiye'nin Twitter hesabında kısa bir kesiti bulunan Stranger Things ise #EbruOriginals'ın 3. videosu olacak.
Karmaşayı düzene çevirmek onun kaderi. #TheCrown pic.twitter.com/rK97V4f1ge
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 7 November 2016
Pablo, kendi yarattığı karanlıkta kayboluyor. #Narcos #EbruOriginals pic.twitter.com/n5rABiyFKS
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 28 December 2016
#StrangerThings #EbruOriginals pic.twitter.com/RmpcCcSBG1
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) 29 December 2016
Görsel: Netflix Türkiye
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