Ebru Sanatıyla Buluşan Netflix Yapımları

Netflix Türkiye, Garip Ay ile birlikte çalışarak orijinal yapımlarını ebru sanatıyla buluşturuyor.

Netflix, Türkiye'ye açıldıktan sonra yerelleştirilmiş içeriğinin yanı sıra sosyal medya hesaplarındaki iletişimi de aynı içtenlik ve yerellikle sürdürüyor. Daha önce Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sini ebru sanatıyla baştan yaratan Garip Ay ile Netflix ortaklığıyla Narcos, The Crown gibi yapımlar farklı bir mecrada yeniden doğuyor.

İlk olarak The Crown, geçtiğimiz günlerde de Narcos'u konu alan #EbruOriginals, Netflix'in diğer yapımlarıyla devam edecek. Netflix Türkiye'nin Twitter hesabında kısa bir kesiti bulunan Stranger Things ise #EbruOriginals'ın 3. videosu olacak.

Görsel: Netflix Türkiye