Duvardaki Dairesel Bahçeler

Kim Fisher, yaşam alanlarımızı yeşillendiren yuvarlak dikey bahçeler tasarlıyor.

Yeşile duyduğumuz özlemin doruklara çıktığı bu beton yığını devrinde, evlerimizin içini yaşayan bitkilerle donatan hatta duvarda sebze yetiştirmek gibi çözümler sunan pek çok tasarım yardımımıza koşuyor. Çiçek tasarımcısı ve bahçıvan Kim Fisher da çok hafif yuvarlak duvar saksıları yaratarak yaşam alanlarımızı güzelleştirmek adına bir alternatif sunuyor.

Duvara asmanın çok pratik olduğu belirtilen bu hafif bitki akvaryumları 55.88 cm çapında. Tamamen el yapımı olan ürünlerin her biri üçte bir oranında şeffaf plastikle kaplanmış alüminyum çerçevelerden oluşuyor. Fisher, sipariş veren herkese hava bitkisi ve sukkulent ekerek saksıları teslim ediyor.

Görsel: Etsy