Duvarda Yetişen Sebzeler

Hidroponik sistemi ve özel LED ışığı sayesinde Herbert, evinizde yıl boyu dilediğiniz bitkiyi yetiştirmenizi sağlıyor.

Taze organik sebze ve meyveye her an erişebilmek güzel olmaz mıydı? İşte bu düşünceyle doğan Herbert, hidroponik dikey bir bahçe. Salonunuzda, yemek odanızda, mutfağınızda istediğiniz bitkiyi yetiştirebilmenize olanak tanıyor. Ponix Systems tarafından geliştirilen Herbert, ayarlanabilir LED aydınlatması ve hidroponik sistemi sayesinde yıl boyunca hasat sağlıyor.

Herbert, piyasada ilk değil. Ancak diğer sistemlerin yüksek verim almaya mani olacak sınırlamaları bulunuyor. Kimileri boyut olarak, kimileriyse enerji olarak ev içi kullanıma yeterli değil. Herbert ise ne zaman açılıp ne zaman kapanacağı sizin kontrolünüzde olan güçlü LED sistemi sayesinde soğuk kış günlerinde dahi, küçük alanlarda bitki yetiştirmenizi sağlıyor. Android veya iOS uygulaması üzerinden ışık ayarlarını kolaylıkla yapabiliyorsunuz.

Herbert'te kullanılan hidroponik sistem, NASA'nın uzayda tohum yetiştirmek için kullandığı teknolojiyle aynı. Yani toprağa gerek olmadan bitkiler doğrudan su içide yetişiyor. Böylece ekim için çok daha az yere ihtiyaç duyuluyor, daha yüksek verim sağlanıyor ve toprak olmadığı için etraf da daha temiz kalıyor. Herbert ile geleneksel yöntemlere göre %40 daha fazla hasat alabiliyorsunuz. Örneğin, bir marulu 2-3 ay yerine 4-5 haftada yenebilir hale gelebiliyor. Bu da senede 80-90 ya da 5 günde 1 marula denk geliyor. Ev bahçeciliği için çok iyi bir oran!

Herbert'la bitkilerinizi yetiştirmek için yapmanız gereken basit. Herbert'ın doğada çözünebilir süngerlerinin içine tohumlarınızı yerleştirip, süngerleri saksılara koyuyorsunuz. Saksıyı yerine oturttuktan sonra suyunu ve mineralli besinini ekleyip özel tohum kapağını üzerine kapıyorsunuz. Sonrasında tohumunuz filizleniyor, filizler sebzelere, meyvelere, aromatik otlara dönüşüyor. Bu yöntemle bitkilerinizin sulanma ihtiyacı da %90 oranında azalıyor.

İçerisinde çilekten marula, domatesten fesleğene aynı anda 15 bitki yetiştirilebilen Herbert; temiz ve basit bir bahçecilik anlayışı sunuyor. Şık bir çerçeve görünümünde olan Herbert, tamamiyle sızdırmaz özellikte. Yani duvarlarım su izi olur mu diye endişelenmenize gerek yok.

Herbert, bitki yetiştirmeyi sevip de bahçesi olmayanlar için güzel bir çözüm olduğu kadar organik yemek isteyen herkese de sesleniyor. Yediğinizi kendiniz yetiştirdiğiniz için neyin nereden geldiğini, ilaçlanıp ilaçlanmadığını da biliyorsunuz. Üstelik, fazla meyve sebze alıp bozulmasından kaynaklı yiyecek atıklarını da azaltmış oluyorsunuz.

Herbert, içerisinde 30 sünger, çeşitli tohumlar ve bitki besini bulunan bir başlangıç kitiyle beraber geliyor. Daha fazlasına ihtiyacınız olduğunda evinize sipariş edebiliyorsunuz. Kayın veya akkavak seçeneklerinden birini seçebiliyorsunuz. Ancak Kickstarter kampanyası 200 bin euro toplayarak başarıya ulaşılırsa iki ahşap seçeneği daha eklenecek.

Herbert, şu an için Kickstarter üzerinde fon arıyor. Ön talep fiyatı indirimli, 299 euro'dan başlıyor. 2017 Ekim'inde teslimata başlanması düşünülüyor





Görsel: Kickstarter